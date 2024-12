La Policía Local de Ciutadella ha alertado a través de sus redes sociales de un nuevo intento de estafa a cargo de una persona que esta semana se hizo pasar por un repartidor de paquetes a domicilio cuando su verdadero objetivo era vender productos y solicitar datos personales y bancarios con fines ilícitos.

La persona afectada se negó a proporcionarlos, tras dudar de sus intenciones e informó a la Policía Local que pide no dar ningún dato bancario para no caer en la estafa si el repartidor no está debidamente identificado.