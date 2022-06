L’Ajuntament de Ciutadella ha editat un fulletó informatiu sobre les Festes de Sant Joan. En aquesta publicació s’informa dels actes que conformen la festa i les seves ubicacions, així com de les recomanacions de seguretat que s’han d’aplicar per viure la celebració, els punts on hi ha els serveis de WC, on estan situades les carpes de la Creu Roja, el bus o el taxi. La informació s’ofereix en quatre idiomes, català, castellà, anglès i alemany.

Del fulletó se n’han editat 3.000 exemplars, que es distribuiran a l’aeroport i a l’Estació Marítima de Ciutadella, a més d’estar en format digital. L’objectiu és oferir el màxim d’informació possible, perquè les persones que assisteixin a Sant Joan coneguin l’origen de la festa, els seus protagonistes i els seus actes, arribant a entendre així la dimensió de la celebració i, conseqüentment, que s’adopti una actitud de respecte i col·laboració. Aquesta mesura se suma a altres actuacions, com la campanya de conscienciació conjunta entre l’Ajuntament i l’AETIB.