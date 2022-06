Una trentena d’activitats, entre el Mercat de Nit, els Espais Vius i els Vespres d’Art a Baixamar, a més de diferents concerts i altres actes de caràcter festiu conformen la programació de la cinquena edició de l’Estiu al Port, que ha organitzat l’Ajuntament de Maó.

Al costat de l’edifici d’Autoritat Portuària tindrà lloc els dijous, de 20 a 23.30 hores, el Mercat de Nit i Música al Port. A més, cada dimecres, en aquesta zona es celebrarà una programació diferent cada setmana amb espectacles de carrer, dansa, música, circ i teatre.

Un nombrós grup de pintors tornaran a fer les seves obres en directe en el marc dels Vespres d’Art a Baixamar, donant així resposta a la bona acollida de la darrera edició, amb la probable participació d’alumnes de l’Escola d’Art i també de l’Ateneu.

Enguany es manté el criteri de fer-ho en tres trams diferents del port i també en tres dies diferents. Seran els dies 9 de juliol, 18 d’agost i 1 de setembre, al Moll de Ponent, entre la costa d’en Reynés i la costa de Corea, i a l’espai ubicat entre ses Voltes i la costa d’en Reynés, respectivament.

La programació d’estiu es complementarà amb un programa ple d’activitats lúdiques, que donarà peu, el 15 d’agost, a un espectacle eqüestre.

Festes de Gràcia

Dins el programa de les festes de la Mare de Déu de Gràcia, del 29 d’agost a l’11 de setembre estarà operativa al port la fira d’atraccions. A més, el 2 de setembre tindrà lloc el Festival Dj’s 40 Principales, mentre que el 4 de setembre el protagonista serà el concert d’aniversari d’Autoritat Portuària, que comptarà amb el grup Capel·la i la Banda de Música de Maó.

El 8 de setembre tindrà lloc l’espectacle pirotècnic de final de festes i ensoldemà es celebrarà la tradicional festa al port.

El batle de Maó, Héctor Pons, va subratllar ahir que Estiu al Port suposa un atractiu tant per la ciutadania de Maó com per als visitants, repercutint així sobre l’activitat comercial i de restauració del port.