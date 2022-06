Ciutadella deixondeix amb ganes de festa

El dia més esperat a Ciutadella després de dos anys de pandèmia ja ha arribat. Després d'una nit amb un gran ambient festiu amb la crema dels festers i les festes i balls al carrer, la ciutat s'ha despertat amb moltes ganes de viure els dos dies que tenen per endavant.

Durant el matí, grups d'amics i famílies han fet els darrers preparatius. Molts s'han trobat per berenar amb taules al carrer i altres han anat a comprar els darrers encàrrecs. També grups de música animaven l'ambient pels carrers del centre. I mentrestant, la brigada enllestia l'escampada d'arena pels carrers per on ha de passar la colcada. Tot mentre es compten les hores que falten per a les 2 del migdia, l'hora que marca l'inici oficial de les festes amb el primer toc. Mentre, encara durant el matí encara arribaven els darrers visitants a la ciutat que no es volen perdre aquest Sant Joan.

A primera hora del matí, a les 6.15 també hi havia gent davant de la casa del caixer casat per veure com na Sílvia Allès, la seva dona, ha penjat la bandera de les festes per darrera vegada, abans que l'entregui al caixer fadrí.

Una altra de les tradicions del matí del Dissabte de Sant Joan és la del julivert, que la segueix n'Esteve Mercadal Barceló als voltants del Casino 17 de Gener.