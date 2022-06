Ja han començat. Ciutadella torna a viure de ple les seves festes de Sant Joan, les més esperades després de dos anys de pandèmia que han impedit la seva celebració.

El moment culminant, i com marca la tradició, ha estat el primer toc, que marca l'inici oficial a dos dies de celebracions sense aturar. Quan ha sonat el so de tambor i fabiol, l'emoció s'ha encès entre tots els ciutallencs i s'ha esclatat la joia i l'alegria festiva.

Cap a les 12 del migdia, ja hi havia les primeres persones que esperaven davant Can Simó, la casa senyorial del carrer de Santa Clara. Però la gernació ha omplert tot d'una aquest carrer estret, de tres metres d'amplada i 160 de llarg, i a les 12.45 ja s'ha impedit l'accés, després que s'hagi superat l'aforament màxim de 1.500 persones previst pel pla director. A la zona s'han mobilitzat 128 efectius de seguretat i s'han establert tres punts d'accés.

Els joves ja esperaven davant Can Simó a les 12 | Rubén Pérez

A la 1 en punt s'han obert les portes de Can Simó i tot d'una ja hi ha hagut les primeres corregudes per tenir un lloc a dins de la casa senyorial. A les escales, el caixer senyor, Borja Saura, acompanyat per la seva familia, amics i convidats, esperaven l'arribada del fabioler, Sebastià Salort, a les 2.

Tothom l'esperava i quan faltaven cinc minuts per les 2 ja era al carrer de Santa Clara a dalt de la somereta. Un passadís ha permès que pogués desplaçar-se fins davant de la façana de Can Simó. A les 13.56 ha pogut entrar a la casa noble i situar-se a peu de l'escala. Han estat quatre minuts llargs, mentre en Sebastià anava mirant el rellotge i el silenci era absolut.

I com marca la tradició, a les 2 en punt, el fabioler ha pujat les escales i ha pres la paraula: «Bones tardes, senyor caixer. Em donau permís per començar el replec?». Una petició a la qual Borja Saura ha respost: «Sí, Sebastià, tens el meu permís. Vés a començar el replec». En Sebastià, que ha fet aquesta petició per vint-i-novena vegada, s'ha posat la guindola i ha començat a sonar el tambor i fabiol. La gernació, tan a dins com a fora, ha esclatat d'alegria amb aquesta tonada que ha escarrufar la pell. El caixer senyor s'ha posat la mà al pit.

El fabioler, Sebastià Salort, toca el tambor i fabiol davant la mirada del caixer senyor, Borja Saura | Gemma Andreu

I després, el fabioler ha baixat les escales mentre seguia tocant el tambor i fabiol. Ara sí, Ciutadella torna a viure les festes de Sant Joan, el primer postpandèmia.

Una gernació al carrer de Santa Clara | Gemma Andreu

D'aquesta manera, s'inicia el replec. El primer en incorporar-se és el caixer fadrí, a les 3. Aquest Dissabte de Sant Joan 97 cavallers formaran part de la colcada, que tindrà el seu punt culminant amb el Caragol des Born, a les 6 del capvespre.