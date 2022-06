La festa més tranquil·la de Sant Joan de Missa

Pràcticament eren les 8 del vespre quan les campanes de l'ermita de Sant Joan de Missa han començat a tocar. Amb aquest senyal ja s'indicava a tots els presents que la colcada era a prop i que ja era a punt d'arribar.

Als voltants de l'ermita, famílies i grups d'amics s'arreplegaven per viure de manera més tranquil·la la festa, mentre feien un mos per torna a agafar energia. Quan ha arribat la colcada, molts tenien ganes de veure de prop els cavalls.

Al pati de l'ermita, han estat rebuts per l'administrador diocesà de Menorca, Gerard Villalonga, acompanyat pel bisbe de Mallorca i ciutadellenc Sebastià Taltavull. El caixer capellà oficial del bienni, Toni Fullana, no hi ha pogut estar present per indisposició. També hi havia altres preveres com Josep Manguan i Bosco Faner. Tots han saludat els membres de la colcada, que han entrat a l'interior de l'ermita.

Una vegada dins, s'ha iniciat la cerimònia dels vespres. En acabar, la comitiva ha pres un refrigeri a la casa des donat, al costat de l'ermita, abans de recórrer els 7 quilòmetres de nou cap a la ciutat ja a sol post.