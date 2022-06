Missa de caixers: el batec cristià de la festa

La missa de caixers, la celebració amb més contingut i significat de l’origen religiós de les festes de Sant Joan, haurà estat -després del Diumenge des Be- l’únic acte en el que hi haurà participat el caixer capellà, Antoni Fullana.

El rector de la parròquia de Sant Antoni Maria Claret de Ciutadella ha donat positiu per Covid en les proves PCR en les que es va sotmetre. Fullana va patir dimecres una indisposició, amb febre alta, i no va assistir dijous capvespre a l’ofici de Vespres a l’ermita de Sant Joan de Missa, que va presidir l’administrador diocesà, Gerard Villalonga. Per al dissabte de Sant Joan el caixer capellà ja havia delegat la seva representació en el prevere Joan Camps, rector de la parròquia de Sant Rafel de Ciutadella. Però Fullana ha presidit la missa de caixers i, d’acord amb els metges, ho ha fet amb mascareta i respectant la distància de seguretat.

L’emotiva celebració eucarística, amb persones que esperaven a les 14 hores per accedir a la Catedral, ha comptat amb la col·laboració de nombrosos voluntaris que han participat en les feines de preparació i organització. La celebració ha començat després a les 16.15 hores, després d’arribar els caixers i cavallers, a peu des del Seminari, on es van concentrar, acompanyats per la banda de música de Ciutadella.

Experiència de la fe

A l’homilia Antoni Fullana s'ha referit a la seva situació de salut, que li ha impedit participar dalt cavall en els actes santjoaners. Va agrair la disponibilitat i la molt bona acollida de Joan F. Camps Serra, que l’ha representat.

«Fa prop de tres anys, al saló gòtic de l’ajuntament, vam ser nomenats la junta de caixers que tenim la sort de presidir aquestes festes de Sant Joan de 2022», manifestà Antoni Fullana. A continuació va dir que «en aquest període hem passat per una situació mundial que ha trastocat tots els projectes que teníem i ha trasbalsat les nostres vides. Molta gent ha quedat tocada. Hem patit molt, molts encara pateixen la situació i les circumstàncies d’aquesta terrible pandèmia».

Beguda

En acabar la missa de caixers a la Catedral, la festa ha seguit amb la beguda protocol·lària que ofereix el caixer capellà.

Els caixers i cavallers s'han dirigit, a peu, des de la plaça de la Catedral al Seminari, on es va viure aquest moment, que constitueix un espai de descans i refresc a un dels indrets més emblemàtics de la ciutat diocesana: el claustre i l’església de l’antic convent dels frares agustins.