Aquest dijous van retornar a la ciutat d’Alaior la iniciativa ‘Nits amb Candela’, un esdeveniment que es va dur a terme per primera vegada l'any 2019 i que es va deixar temporalment de realitzar per la pandèmia. La primera vetllada d’aquesta activitat ha suposat, en paraules del batle José Luis Benejam, «una jornada espectacular amb un bon ambient, acollidor i romàntic».

Per aconseguir aquest màgic ambient s’han necessitat més de 4.000 espelmes. El retorn de les 'Nits amb Candela' ha suposat la concentració de molta gent en el centre del poble, on han gaudit de cinc llocs on es feien actuacions en directe. És el cas de Lara Pons al Carrer Nou, Luciano a Dalt ses Penyes, Sandra Linares a la Costa des Pou o MuchAndrea al Pla d'en Borràs. Dalt es Fossar, per la seva banda, es va projectar el documental de la Menorca Talaiòtica.

Molta animació als carrers del centre del poble

Aquesta ha estat una de les cinc nits d’estiu en les quals es realitzarà l’event. Es preveu la mateixa bona resposta en les pròximes, que seran el 7 de juliol, 28 de juliol, 18 d’agost i 25 d’agost.