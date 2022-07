La pregonera municipal, Elena Gómez, oficial de policia, a les 10 h del matí, amb el primer sol de justícia sortit des d’aquesta població des Castell, feia l’anunci del començament de les festes, després d’aquests últims anys sense celebracions i recordant el temps dur de la pandèmia, en un missatge bilingüe que convidava a gaudir de tots els actes, amb alegria, sentit comú i respecte, deia el seu pergamí. «I que es respiri festa per totes les cases i als carrers», tal com encarregava la batlessa, Juana Escandell.

Un dels moments més esperats: el primer toc del fabioler, que marca l'inici de les festes | Paco Sturla

Per la seva banda, la Junta de Caixers, amb Selmo Salort com a caixer batle, que l’encapçalava, va fer el seu «recorregut gloriós» d’aquest Sant Jaume convidant a entitats del poble; al centre de dia i al club de jubilats, apropant-se a la gent gran, a l’Associació de Veïns, el Centre de Cultura o a Ràdio Es Castell, que abans s’havia col·locat a s’Esplanada per fer el seu programa especial.

Resistia aquesta comitiva les altes temperatures, tot i la vestimenta negra de les levites de caixers i cavallers. Aquest Sant Jaume són uns 60 caixers i cavallers, amb una vintena de dones, si comptam els dos dies, els que surten a la qualcada. Juntament amb el caixer batle, hi destaca Joan Camps com a caixer capellà, Toyo Sastre com a caixer casat, Joan Serra de caixer pagès, i Xavi González de caixer fadrí. Un poc abans, «amb l’ànima emocionada», recordant la gent que ens ha deixat recentment, començava el primer toc de fabiol Antoni Sans, clarament commogut pel moment que significava, després de tres anys sense aquestes festes.

El poble responia també emocionat, acompanyant el so principal de les festes i entonant el ​«Som, som, som; som els des Castell».

Ja amb una temperatura que era d’escànol a migdia, 36º graus, sense comptar la de xafogor, la sortida del grup Bon Ball Tenim i passacarrers del poble van animar la joventut. Pujava la temperatura i pujava l’emoció a la repicada de campanes i disparament de morterets, amb els passacarrers de gegants i cap grossos acompanyats de la Colla de Geganters i Grallers des Castell i colles convidades, ballant al so de la música de la Banda de Música des Migjorn Gran, davant l’Ajuntament.

Al capvespre, el passacarrers amb els gegants va recórrer els carrers del poble | Paco Sturla

Sant Jaume, ho deia el ​«tararà» de la gent que l’acompanyava, ja havia esclatat. I això que encara no havia començat el jaleo, però sí el replec de membres de la qualcada, bastant puntual, gairebé a les 16 h. Amb aquesta feina acabada, les solemnes completes, unes tres hores i mitja més tard, en honor a Sant Jaume, a l’Església del Roser, anticipaven el més esperat.

Aigoros per a tothom a les completes a l'església del Roser | Paco Sturla

El jaleo, que donà cita amb una mica de retard davant l’Ajuntament, recuperant el millor de la festa, a l’alegria, els bots dels cavalls i a l’emoció dels anys passats, amb una gentada àvida de la calor humana, de l’ambient més genuí de Sant Jaume. Passada la mitjanit, la revetlla a càrrec del grup Fraggles i les actuacions del DJ’s Preto & Richi van allargar la festa fins la matinada.