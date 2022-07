L’Ajuntament de Sant Lluís ha designat el periodista Toni Seguí Seguí com a pregoner de les festes de Sant Lluís d’aquest any. Serà el pròxim 26 d'agost al Pla de sa Creu. Apassionat de la història local del municipi, Seguí és redactor del Diari Menorca especialitzat en l'àmbit cultural, així com director i editor de la revista S’Auba.

La designació d’Antoni Seguí es va produir el 2020, l’any en què la publicació local complia 30 anys d’existència. Amb l’arribada de la pandèmia i la supressió de les festes, finalment aquell any no es va poder pronunciar el pregó, i des de l’equip de govern s’ha mantingut la tria del pregoner, com a mostra també de recolzament i reconeixement al paper de la premsa local.

Toni Seguí va néixer a Sant Lluís fa 59 anys i des de sempre ha senit interès per la història en general i la local en particular. Durant els anys vuitanta va ser membre de la Junta Municipal de Cultura, formada per representants d’entitats del poble, i el 1986 va formar part de la Comissió del 225è aniversari de la fundació de Sant Lluís.

Entre 1988 i 1992 també va integrar la junta directiva del CCE Sant Lluís i, entremig, el 1990 va crear a la revista «S’Auba» juntament amb quatre amics del poble. Com a editor, ha publicat 35 llibres, com «Recull de gloses d’en Pere Pons Olives», «S’Any de sa neu a Menorca», «El cant del Deixem lo dol a Menorca», «Menorca a Cees Nooteboom» o «500 anys de la família Seguí».

Actualment és el president de l’Associació de Premsa Local de Menorca, membre de la Comissió consultiva d’investigadors i estudiosos de la història local de l’Ajuntament de Sant Lluís i membre del patronat de la Fundació Sintes-Grollero, de Sant Lluís, dedicada a la concessió de beques d’estudis per a l’ensenyament no obligatori i ajuts socials i culturals.