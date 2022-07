L’arquitecte tècnic Berto Mayans Hernández, que exerceix la seva activitat professional a Ciutadella, s’encarregarà de dibuixar les carotes de Sant Joan per als Jocs i ses Corregudes des Pla del 2023.

El caixer senyor del bienni 2022-2023, Borja Saura García, fa temps que li va comunicar que pintaria les carotes en el segon any que presidiria les festes de Ciutadella. «I just saber-ho vaig començar a fer esbossos. A dia d’avui, ja en tenc dibuixats una trentena», explica Berto Mayans, molt il.lusionat, a «Es Diari MENORCA».



Destaca que la seva relació amb les festes de Sant Joan «és molt estreta» perquè va néixer i ha viscut a Ciutadella «tota sa vida, tret d’uns anys estudiant fora, i tant de ben petit, fent sa capadeta des d’una finestra, o ja de major fent botar cavalls, he viscut sempre ses festes intensament, amb molta passió i sentiment».



Berto Mayans Hernández, de 38 anys, que ha après a estimar i respectar les festes de Sant Joan gràcies al gran esperit i sentiment santjoaner transmés pels seus pares, Lluís Mayans Carretero i Esperança Hernández Galmés, afirma que «poder pintar ses carotes, és una gran responsabilitat i suposa també una il.lusió enorme».