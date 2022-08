Enguany sentirem de nou el pom pom del tambor i el fabiol. I els cavalls s’arreplegaran per anar a Sant Pere Nou. Fent honor a la cantarella pròpia de les festes, Alaior ja es prepara per viure un Sant Llorenç intens i carregat d’emoció. Durant aquests dos anys que no hi ha hagut celebració, Es Diari ha volgut mantenir encesa la flama de la il·lusió editant igualment la revista. I enguany, aquesta flama es fa més candent que mai. La publicació inclou una quinzena de reportatges d’allò més diversos a través dels quals s’intenta plasmar l’essència més pura d’Alaior i donar veu als seus veïns que són l’ànima del poble.

Les primeres pàgines de la revista estan dedicades a les festes que enguany es tornaran a viure. Per això, s’inclou una entrevista a la regidora Maria Antònia Pons, que assumeix el càrrec de caixera batlessa. Els membres de la Junta de Caixers tornen a tenir un paper cabdal dins la publicació. Apareixen acompanyats d’un dels elements etnològics més característics de l’Illa, la barrera d’ullastre, que està a punt d’obrir-se a la festa. No hi podien faltar les pregoneres. Les germanes Maria i Xisca Riudavets han acceptat un repte d’allò més atrevit. Cadascuna ha respost quinze preguntes d’un qüestionari sobre la seva germana. Han demostrat una vegada més la devoció que l’una sent per l’altra. Seguint en clau de festa, la publicació també posa en el centre de la diana la labor que han desenvolupat durant la covid-19 els efectius de la Policia Local i els voluntaris de Protecció Civil que, enguany rebran el reconeixement de tot el poble el dilluns de Sant Llorenç. El reportatge ha estat elaborat per la periodista Nura Portella. En clau de reportatge, el jove xef Pau Sintes ha obert les portes de casa seva per cuinar plats típics de les festes, acompanyat de la seva àvia Niní Barro. És la revelació culinària del moment després de ser elegit ambaixador de Menorca com a Regió Europea de Gastronomia. Tenint en compte que el polígon industrial La Trotxa compleix quaranta anys des que s’inaugurés oficialment, també hem volgut parlar del caràcter emprenedor que el poble duu imprès a la sang. La inauguració recent del Centre Cultural Convent de Sant Diego mereixia un espai destacat en aquesta publicació. Inclou una visita per les noves instal·lacions i un acurat reportatge sobre les seves tres vides, a càrrec de l’historiador Miquel Àngel Marquès. El fotògraf Tiago Reurer manté el llistó alt. I en aquesta ocasió parla de memòries gràfiques. Munts de papers, música, llibretes i imatges creen un món de nostàlgia que el fotògraf ha captat a través del zoom de la càmera. Així mateix, la revista dedica un espai a la riquesa que neda al Prat de Son Bou descobrint una etapa de la seva història d’allò més curiosa: s’hi cultivà arròs. El doctor en Periodisme Miquel Àngel Limón dona una ullada a les festes que veieren girar el segle XX i l’empresària Isabel Petrus recorda l’etapa que exercí de regidora a Alaior. La revista es presenta demà a les 19.30 hores al Pati de sa Lluna i es podrà adquirir a partir de dijous per 3,5 euros.