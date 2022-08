No todo el mundo está acostumbrado a nadar entre centenares de peces. Y tampoco es lo más común, todo hay que decirlo. Por eso no debe extrañar lo sorprendido que se han mostrado este grupo de bañistas cuando estaban en el agua de Cala en Brut, en Ciutadella se han visto inmersos en un gran banco de peces. Y no han podido hacer de menos que grabarlo.