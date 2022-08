Les ganes de recuperar festes i tradicions es van deixar notar aquest dimecres més que mai. Quan les notes d’un emocionat Lito Vinent començaren a sonar, la pell de qui assistí a l’acte s’escarrufà com si fos el primer any de celebració. El Pati de sa Lluna acollí a la nit la presentació de la revista de Sant Llorenç que edita «Es Diari». Hi assistiren regidors i un bon grapat de protagonistes de la publicació, així com membres de la Junta de Caixers que, enguany tornaran a pujar dalt cavall per reviure emocions.

El batle, José Luis Benejam, va destacar que aquesta revista aconsegueix «fer poble a través dels seus reportatges», ja que els uns i els altres «ens veiem reflectits en aquestes pàgines». I va insistir en què «no hi haurà un Sant Llorenç com el que hem preparat enguany, perquè mai hi ha hagut dos anys sense festes» Va demanar seny i sentit comú. L’editor d’«Es Diari», Josep Pons Fraga, recordà també aquest «bienni en blanc que ha deixat escrita una pàgina a la història de Sant Llorenç». I «avui ens trobam perquè cal seguir endavant, perquè enguany sí que hi haurà cavalls i caixers a Sant Pere Nou, a sa Plaça i a l’església de Sant Eulàlia». Va fer especial incís a «la porta d’entrada» de la revista, «una aquarel·la plena de sentiment, expressió i vida creada expressament per Sus Sintes». Es tracta d’una portada «de traç clar i elegant, que ens anima a tornar cap a poble per reviure i disfrutar de la festa els dies de Sant Llorenç». A més, va fer un recorregut per cadascun dels reportatges i articles que enguany conformen la publicació, fent aturada als 40 anys del polígon industrial d’Alaior. Pons Fraga compartia amb el públic una anècdota. I és que uns anys després que el ministre d’Indústria Ignacio Bayón vingués a inaugurar-lo, «va dir-me que recordava l’amollada de coloms, que no esperava i que el va sorprendre, i ‘una maravillosa excursión marítima organizada por Santiago Pons Quintana, en la que, con otros empresarios de Alaior, tuve la oportunidad de descubrir la costa de Menorca, la gastronomía y una ginebra que se bebía muy fría, que entraba muy bien y de la que aún hoy me acuerdo perfectamente’». Els assistents van riure davant un ‘refresc’ que devia caure d’allò més bé al ministre. «Quan el veurem de caixer batle?», li demanà Pons Fraga a José Luis Benejam, qui contestà que «hi pensaré, algun dia serà» i bromejà que «m’haurien de veure molt pel club hípic per aprendre’n». L’artista Sus Sintes declarà que «la primera imatge que el va inspirar fou la que il·lustra la portada i, tot i fer altres proves, vaig considerar que aquesta era la més indicada». Perquè parlant amb el seu fill Arnau se n’adonà que després de dos anys sense festes, els més petits són qui menys les recorden. Agraí as «Diari» aquest encàrrec per a una publicació dedicada al seu poble. L’acte va acabar amb el so del tambor i el fabiol envaint de sentiments el Pati de sa Lluna. La revista es pot adquirir a partir d’avui.