El Consell insular de Menorca s’adhereix a donar suport a la candidatura de la Jota per ser declarada patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la Unesco. Des del Consell estan elaborant un expedient de la Jota perquè sigui seleccionada pel Consell històric com a candidatura nacional en 2024.

A Menorca, la jota és un dels balls tradicionals de l’Illa, que es manté ben viu, amb matisos entre els diferents pobles, gràcies a la pràctica i la transmissió que en fan els balladors i balladores, sonadors i cantadors dels onze grups que integren la Federació Menorquina de Grups Folklòrics (Femefolk). A més, a part del ball, cal recordar que la música del jaleo, indissociable de totes les festes tradicionals de l’Illa, és una adaptació d’una jota de la sarsuela «El postillón de la Rioja», que es popularitzà a finals del segle XIX.

Així mateix, per al pròxim 15 d’agost s’ha proposat una activitat conjunta a tot el territori de l’estat per tal de donar visibilitat a la jota, per la qual cosa els grups folklòrics de Menorca, en les ballades que organitzin entre el 6 i el 21 d’agost proper manifestaran el seu suport a la jota com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat i inclouran en la difusió de les seves actuacions les etiquetes proposades en les xarxes socials #yoapoyoalajota #donamsuportalajota.

Jota menorquina

La jota menorquina té un to més suau en comparació al so més rítmic i alegre de la jota aragonesa. L’essència de la jota a l’Illa són els passeigs i els passos amb la tonada de les cançons.

On hi ha més afició a aquest tipus de ball és a Ciutadella. Ja que només en aquest municipi es concentren cinc dels onze grups de ball tradicional.

Des de Femefolk analitzen que l’interès dels balls populars continua latent, tot i perdre una mica d’afició amb els anys. Per aquest motiu, existeixen els grups de ball per fomentar-lo. Aquest dissabte es fa una trobada per ballar aquesta dansa popular. Celebrant el 75 aniversari del grup Aires des Barranc d’Algendar.