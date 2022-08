26 cavallers que surten a la qualcada d’aquestes festes de Sant Llorenç van participar ahir a les cinc del capvespre al tradicional replec de cavalls, acompanyats per la Banda de Música d’Alaior. Va ser un preàmbul del que es viurà el cap de setmana que ve, i que va acabar el fosquet amb la davallada de la figura del sant des de l’Ermita de Binixems, on es celebrava, fins al centre d’Alaior, per col·locar-la a la rectoria.

Els cavallers Joan Moll, caixer pagès; Jordi Pons, Àgueda Gornès i Joan Antoni Pons van ser els encarregats d’agafar a coll la figura de Sant Llorenç de l’ermita de Binixems per col·locar-la en una galera, i baixar, en comitiva, en direcció al poble, en el recorregut clàssic, passant, entre d’altres, pel Carrer Major, i fins a la Plaça i la rectoria. Com a novetat, enguany, ha destacat la persona petita que menava el carro, tirat per un cavall i amb la figura de Sant Llorenç, en el moment de l’entrada a la Plaça. Era l’alaiorenca Laia Palliser, filleta de cinc anys, gran aficionada als cavalls, seguint l’herència familiar dels seus pares, Carmen Coll i Doro Palliser, participants des de fa anys a la qualcada. També la germana petita, Irene, de dos anys, aficionada igualment als cavalls, ha manifestat la mare, era a la galera, gaudint de l’emoció d’aquest moment, que va ser compartit entre la gent del poble.