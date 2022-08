Pom pom que no sentiu es tambor i es fabiol...». Doncs no. No l’hem sentit sonar. Tampoc no hi ha hagut renills ni renou de ferradures. No hem taral·lejat «El Postillón de la Rioja» ni «El Maniquí», perquè els cavalls no han dansat enmig de la plaça ni han anat a cercar l’apreciada cullereta de plata. La bulla i la disbauxa han emmudit aquests dos darrers anys per donar pas al silenci i a la responsabilitat. Però aquest 2022 els carrers tornaran a somriure, a acollir sons i protocols i la tonada més festiva s’espargirà com la pólvora.

La qualcada d’enguany comptarà amb la participació de 79 cavallers. No tots sortiran els dos dies, ja que un bon grapat farà tanda. En aquest cas, la qualcada del dissabte estarà formada per 71 membres, inclosa ja la Junta de Caixers. En canvi, per diumenge, està prevista la participació de 77 cavalls. El caixer de més edat que sortirà el primer dia de qualcada serà Juan Benítez, mentre que el diumenge el més veterà serà Bartolomé Mascaró. En canvi, a l’altra banda de l’escala d’edat hi trobem Narcís Carreras que, amb només 12 anys, sortirà tant dissabte com diumenge. És el cavaller més jove de la qualcada. Ho farà acompanyat del seu pare Josep Carreras. Cal assenyalar, així mateix, que diumenge també hi participarà Eduardo Cendán, de 13 anys. És el fill petit de la caixera batlessa. Pel que fa a la Junta de Caixers, enguany es completa el bienni encetat l’any 2019. Sis dels set membres repeteixen en el càrrec i només canvia el caixer batle després que Cristóbal Marqués s’acomiadés per deixar pas a noves cares dalt cavall. El bienni serà tancat enguany per Maria Antònia Pons. Així, encapçalaran festa i protocols el caixer capellà Joan Tutzó, el caixer policia Carlos Camps, el fabioler Lito Vinent, la caixera casada Catalina Rotger, el caixer pagès Juan Moll i la caixera fadrina Martina Llambias.