La venta anticipada per comprar el tiquet per el Jaleo Bus de les festes de Sant Llorenç ha començat aquest divendres de matí, i els joves han acudit en gernació als punts habilitats per no quedar-se sense poder accedir al bus quan torni de les festes d’Alaior, vist els problemes que hi hagut enguany amb aquest servei.

A Ciutadella, on la venta anticipada ha començat a les 10 del matí a les oficines de informació turística de l’Ajuntament s’han registat llargues coes. A Maó on la venta s’ha iniciat a les 9 del matí, a la oficina d’Injove, no hi hagut aglomeracions, però sí que ha estat un degoteig de joves que s'han apropat a comprar el seu tiquet. A Ciutadella l’horari de la venta anticipada és de 10 a 14 hores y de 17 a 20 hores d’aquest divendres, mentre que a Maó només de 9 a 14 hores. La resta de punts estan a la oficina d’informació turíostica des Mercadal (de 11 a 13,30 y de 18,30 a 20 hores); as Castell al Bar Toni (de 10 a 20 hore) i Llibreria Serra (de 10 a 13,30 i de 17 a 20 hores); a Ferreries, al Centre de Geologia, de 12 a 14 i de 18 a 20 hores; en la oficina de turisme d’Alaioer (de 11 a 14 i de 18 a 20 hores); as Casino de Sant Cli9ment (de 10 a 20 hores); al poliesportiu de Sant Lluís (de 10 a 14 i de 15,30 a 20 hores); a la oficina turística de Fonrells (de 11 a 14 i de 18,30 a 20 hores); i al bar Sa Brabnca des Migjorns (de 10 a 20 hores). Els que no hagin comprat de forma anticipada el tiquet aquest divendres el podran adquirir el vespre de dissabte a la caseta habilitada de manera anticipada al polígon d’Alaior entre les 20 hores i les 5 hores. Els busos de tornada d’Alaior a tos els pobles sortiran del polígon, en diverses parades situades entre l’Hipermueble i el supermercat. Les anades es faran amb el bus regular a les parades corresponents. En alguns pobles sí que es posa servei de Jaleo Bus per les anades, com as Migjorn (21 hores), Fornells (19 hores), Es Castell (de 19 a 22 hores, cada hora), Sant Climent (20 hores) i Sant Lluís (de 19 a 22 hores, cada hora). Aquestes són les freqüencies i els horaris per les tornades del Jaleo Bus de les festes de Sant Lloren de 2022. Ciutadella de les 00.00 a 02.00 hores cada mitja hora i de les 02.15 a 05.15 hores cada 15 minuts.

Maó de les 00.00 a les 02.30 hores cada mitja hora i de les 02.45 a les 05.15 hores cada 15 minuts.

Es Castell de les 01.00 a les 05.00 hores cada hora.

Sant Lluís de les 01.00 a les 05.00 hores cada hora.

Es Mercadal a la 01.00, a les 03.00 i a les 05.00 hores.

Ferreries de les 00.00 a a les 05.00 hores cada hora.

Es Migjorn a les 02.00 i a les 04.00 hores.

Fornells a les 02.00 i a les 04.00 hores.

a les 02.00 i a les 04.00 hores. Sant Climent a les 04.00 hores.