Antoni Juan amb la barca «Aiton II» ha estat el guanyador del XVII Campionat Social de Pesca de Raors que ha organitzat el Club Nàutic Ciutadella i que compta amb el patrocini de Can Álvaro.

El guanyador del campionat celebrat enguany, amb l’organització de la secció de Pesca Recreativa des Nàutic, es va decidir en la segona i darrera prova celebrada el passat dissabte, quan Antoni Juan va passar a ocupar el primer lloc de la classificació, mentre que José Torrico va acabar segon en la classificació i José Corrales, amb l’embarcació «Serraloc» en la tercera plaça a darrera hora. La jornada de pesca en aigües de Ciutadella va transcórrer amb normalitat i amb una nombrosa presència de participants, entre els quals també va destacar Víctor Casasnovas, que va obtenir el raor de major tamany.

A la primera jornada del passat dia 4 de setembre l’embarcació «Serraloc», capitanejada per José Corrales, va ocupar provisionalment la primera plaça, en un campionat que contempla un màxim de captures de 50 raors per persona i 100 per embarcació.