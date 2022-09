Una especie de medusa, conocida como la del 'huevo frito', ha sido una de las más vistas los últimos días por el litoral de Menorca. La 'Cotylorhiza tuberculata', conocida por su aspecto parecido a un huevo frito, es un invertebrado que vive en aguas del Mediterráneo, y se le ve especialmente los últimos días del verano, como demuestran algunos mensajes de usuarios de Twitter estos días.

Hace unos días había una por calan blanes pic.twitter.com/OENl8BOlUz — Iris (@iris_plaza_) September 12, 2022

Además, sus tentáculos emulan pequeños rizos. Miden entre 15 y 35 centímetros de diámetro, aunque la media es de 20 a 25, y tiene ocho tentáculos recubiertos de protuberancias de pequeño tamaño en forma de botón, de color blanco, azul y violeta.

Un reciente estudio del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) señala que es capaz de adaptarse al aumento de la temperatura del agua hasta 30 grados y a modificaciones en la acidez y añade que será la única sobreviviente al cambio climático en el mar balear.

Picaduras inofensivas

Sin embargo, a pesar de su aspecto que puede ser intimidante, al igual que otras especies de medusas pertenecientes al filo cnidaria, su picadura es inofensiva para los humanos, aunque puede generar una leve urticaria. Su veneno no supone un riesgo para nuestra salud al tener escasa toxicidad, pero esto no significa que no piquen.

En caso de picadura, se recomienda echar agua marina, y no dulce y luego curarla con desinfectante tópico para evitar pequelas infecciones.