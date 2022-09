Un total de 17 actes conformen la Festa des Caixers que tindrà lloc a Alaior entre dijous dia 22 i diumenge dia 25, amb l’organització del Grup d’Amics de sa Festa des Caixers i la col·laboració de l’Ajuntament d’Alaior i el suport dels comerços i empreses de la ciutat. Destaca la participació dissabte i diumenge de 35 cavalls que formaran la qualcada de la festa.

Enguany el programa comença un dia abans, dijous dia 22, amb un taller a les 18 hores sobre les constel·lacions familiars, per Lina Mercadal, i a les 20.30 hores un glosat al bar Bon Jesús amb els glosadors Joan Pons, Miquel Truyol i Martí Tudurí i el sonador Toni Carreras.

El divendres, de les 17, a les 21 hores, hi haurà el Mercat de Nit a la plaça des Ramal i al carrer del mateix nom; de les 18.30 a les 21.30 hores, la 5a edició de la Fira d’Esports a la zona del pavelló; a les 18.30 hores, el conte «Els dracs de Sirunyà», per Contes de l’Arpa, a la plaça des Ramal, on a les 20 hores hi haurà Master de Zumba, i a les 22 hores, la revetlla amb Huracán a la plaça Constitució.

El dissabte, a les 11 hores, es celebraran jocs populars a la plaça des Ramal; a les 12 hores sortida de la batucada Batuló; a les 17.30 hores, cercavila de la banda de Cornetes i Tambors d’Alaior i la Colla Gegantera d’Alaior; a les 18 hores, trobada de la qualcada al pla d’en Borràs, amb la posterior entrega de la bandera al caixer fadrí al Club de Jubilats, i a les 19.30 hores, jaleo amb la banda de Música d’Alaior a la plaça Constitució.

Diumenge

A les 9 hores del diumenge hi haurà la cercavila amb la Banda de Música d’Alaior, mitja hora després el replec de la qualcada davant el bar Es Pouet Nou i recollida de la bandera al Club de Jubilats. A les 11 hores, es celebrarà la missa amb l’assistència dels caixers a Santa Eulàlia, per continuar una hora després amb el jaleo i el lliurament de les canyes verdes i culleretes.