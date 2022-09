L’argentí Joaquín Gelmini, de 19 anys, és el creador d’un canal de YouTube, denominat «JoaHa45», en el que des de 2020 penja vídeos sobrevolant diferents països i territoris del món. Des de fa poc es pot recórrer Menorca des del cel sense sortir de casa.

El youtuber Joaquín Gelmini viu a Bons Aires, estudia Administració d’Empreses i sempre havia volgut ser pilot d’aviació, però per qüestions econòmiques el seu somni no s’ha convertit en realitat. Per tant, ha fet ús de la tecnologia i amb el dispositiu Microsoft Flight Simulator, que representa la totalitat del planeta Terra a escala 1:1, és a dir, un metre real és un metre en el simulador, ha recreat el vol sobre l’Illa. El vídeo, de nou minuts, comença amb una avioneta que s’enlaira a l’Aeroport de Menorca, sobrevola el polígon industrial de Maó i la ciutat, es Castell i el port per aterrar de nou a l’Aeroport.

De moment en el seu canal hi ha més de 1.200 vídeos, dels quals 130 són d’Espanya, i la resta de denou països de Centreamèrica i Amèrica del Sud.