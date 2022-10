Un espai de 608 metres quadrats dividit en tres plantes a l’emblemàtic edifici conegut com ‘L’Hogar’, situat al carrer Porrassar vell d’Alaior. Espai per una zona de jocs amb equipaments com futbolí, ping-pong i ordinadors amb videojocs a la planta inferior, que té un gran pati per activitats exteriors. A la planta central hi ha la recepció, amb un espai de descans, pensat també per estudiar o com a lloc de trobada o reunió. Dalt de tot s’ha fet una sala d’actes multifuncional, per xerrades o activitats culturals, en una superfície de 77 metres quadrats , que inclou una sala de tallers. Un local que en la seva reforma ha cercat adaptar-se cent per cent a les necessitats dels joves d’avui. L’edifici es va inaugurar aquest dissabte de forma oficial per l’alcalde, José Luis Benejam, i el regidor de Joventut, Rafel Quintana, amb la intervenció també del conseller Miquel Àngel Maria.

«L’equipació que els joves es mereixen», va dir Benejam, un lloc que permetrà tenir un espai adequat i orquestrar diferents propostes lúdiques i culturals dirigides a aquesta població. De fet, l’oferta de l’edifici es complementa amb un pla de dinamització d’activitats, que ja està en marxa. Durant l’acte de presentació es va projectar el vídeo per recordar els orígens, fa 30 anys, del casal de joves ‘L’Hogar’, i que explica també tot el procés de l’obra per reconstruir l’edifici, que estava en runes i que ha suposat una inversió de 900.000 euros, amb l’aportació de 340.000 del Consell. La inauguració del nou Casal Jove va comptar amb l’actuació de la banda Els Nòmades, formada per músics de diferents pobles de Menorca i guanyadors del Festival Talent Jove aquest any. La seva música va posar l’ambient que està destinat a irradiar el nou gran local. A aquesta «energia» va convidar el batle, qui va desitjar que els joves en gaudeixin plenament, «fins al punt que de grans puguin contar, tal com poden fer els seus pares, com van ser de feliços a ‘L’Hogar’». De fet, un dels principals objectius del projecte ha estat mantenir viva la història d’aquest immoble, al qual s’entra pel passatge de vianants, també recuperat, que connectava el carrer es Porrassar amb l’antic aparcament del col·legi conegut com La Salle Petita. Recuperar l’edifici i obres adjacents ha suposat una feina de més d’un any.