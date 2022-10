Un acte commemoratiu i emotiu, per celebrar el 25 aniversari del Club Vidalba, entitat sense ànim de lucre dinamitzada per persones voluntàries, i que té com a objectiu l’organització d’activitats esportives per a joves amb diversitat funcional de tota Menorca.

25 anys d’una feina que ahir al migdia es va mostrar al Teatre Principal de Maó, per deixar palès, tal com explica el president del Club Vidalba, José Giménez, «que sí es pot». Per animar també a altres joves a participar-hi en aquestes activitats. I per demostrar a la resta de la gent, o al món, que més que persones amb diversitat funcional, hi ha persones amb diferents capacitats. En aquest cas, per practicar esport. La funció dalt l’escenari va partir de dues coreografies realitzades per la voluntària Alba Saura, amb la música de les pel·lícules «Grease» i «Gladiator», unes bandes sonores que van contribuir a l’emoció, a commoure, tant dalt com baix de l’escenari. Amb l’alegria que també està implícita en la realització d’activitats com l’esport i amb l’estat d’ànim de la superació de barreres. O amb els valors com el respecte que es promouen quan hi ha participació en grup.

Moltes vegades, la creença que no es pot -segons explica José Giménez- frena a altres joves a formar part d’entitats com aquesta. Potser per açò, mostrar el contrari era, és, tan important. La integració d’aquest col·lectiu, també objectiu principal de l’entitat, va quedar clarament manifesta davant del públic que va gaudir de l’espectacle.