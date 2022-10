«Pels Esclata-sangs encara n’hi ha per uns quants dies», afirma Biel Marquès, vicepresident del Cercle Micològic de Menorca Dr. Saurina. A Menorca sempre anam molt endarrerits, afegeix, i depèn de l’aigua que cau i de la temperatura. La terra està molt seca, la marina té set i el miceli, al substrat, no fa la funció que ha de fer perquè puguin proliferar. De bolets, ara trobaríem, en tot cas, els termòfils, als quals els agrada la calor: cama-seca, pentinella o pebrada. Ara, el normal seria tenir ja gírgoles o qualque cep.

Dia 17 d’octubre, plogui o no, aquest cercle micològic, que no té ànim de lucre, comença les seves tradicionals tertúlies de bolets dels dilluns, fins al 19 de desembre. Que estan obertes, al Centre Sociocultural de Ferreries, per fer explicacions sobre diverses temàtiques relacionades amb aquest món i els dubtes del públic. Amb la possibilitat de consultar espècie i gènere, o toxicitat, de les varietats de fongs que els aficionats de Menorca o amateurs trobin. I fa una advertència: Google, aquí, no és garantia d’encert.

El divendres dia 25 de novembre hi haurà la xerrada d’un micòleg expert reconegut, de Girona, Miguel Ángel Pérez de Gregorio. És fiscal per una banda i micòleg, per una altra, i l’acte anirà seguit de l’exposició i cita clàssica del Cercle Micològic, al llarg del cap de setmana, amb una selecció de bolets i participació popular a la plaça Espanya, de Ferreries.

Qui també comença la temporada de bolets és el Museu de Menorca, amb la visita temàtica «És temps d’esclata-sangs», dintre l’exposició comissariada per Pep Pelfort i Montserrat Anglada «El Sabor de Menorca», que segueix el calendari que marca el producte de la terra i el mar. Es fa aquest dissabte i tindrà una degustació de la mà de Sa Sínia de Bolets, que a manca d’esclata-sangs, serà amb gírgoles.

El mes per excel·lència de bolets, recorda Biel Marquès, és el novembre. I sempre estan a dispenses de la climatologia. A expenses que plogui i que, si ho fa, una ventada no ho espanyi tot. «Fa més por el vent que el fred, si no és extrem», explica. «O una pedregada».

Aquest expert comenta que tot i que va arrancant l’afició a Menorca pel coneixement dels diferents tipus de bolets, més enllà dels esclata-sangs, hem de pensar que la varietat existent abasta des dels més medicinals als més tòxics. En aquest sentit, Marquès fa una crida a respectar també els que no es mengen quan els trobem pel camp, sense tocar-los o trencar-los, donat que els fongs tenen una funció vital al bosc i en el nostre ecosistema.