Les sales d’operacions pediàtriques de l’Hospital Mateu Orfila estan obertes ara a les visites de les famílies, en tallers realitzats dies abans de les intervencions per tal que puguin conèixer i normalitzar l’entorn. Aquesta és una iniciativa del Pla d’Humanització dissenyat per l’IB-Salut, que té com a objectiu una atenció més propera i més càlida.

El primer taller a l’Hospital Mateu Orfila es va iniciar el passat dissabte matí i es repetirà, aquest dia de la setmana, una vegada cada mes. Acompanyats pels professionals de la Unitat Quirúrgica de l’Hospital, els pares i infants tenen l’oportunitat de fer un recorregut per les sales d’operacions i rebre les explicacions necessàries. Els serveix per conèixer bé totes les passes que se seguiran el dia que tenguin programada la cirurgia dels menors, tant si es tracta d’una intervenció ambulatòria com d’una operació que requereixi ingrés hospitalari.

Aquestes visites van destinades a reduir l’ansietat i l’estrès, tant dels fillets com dels pares. I serveixen també perquè el procés quirúrgic es dugui a terme amb la màxima tranquil·litat possible i sense que representi una situació traumàtica per als nens i nenes.

D’aquesta manera, l’entorn no és tan nou, perquè hi estan una mica més familiaritzats, i sobretot, no és tan hostil el dia de la intervenció, explica Ivan España, infermer de la Unitat Quirúrgica de l’Hospital Mateu Orfila. Tenen de positiu també que aquí les famílies poden resoldre amb l’equip de la sala d’operacions tots els dubtes que tenen relacionats amb la intervenció.

Pel que fa al procediment per poder fer aquestes visites, és l’Hospital qui s’encarrega de convidar al taller les famílies amb fills d’entre 1 i 13 anys que tenen programada una cita amb cirurgia.

A més dels tallers, aquesta iniciativa contempla la novetat que el dia de l’operació un dels pares pugui acompanyar el menor a l’interior de la sala d’operacions per estar amb ell durant la fase inicial del procés de l’administració de l’anestèsia, abans que el fillet s’adormi. Aquesta acció també permet donar tranquil·litat, tant als pares com als nens, manifesta Ivan España.

El projecte del Pla d’Humanització pediàtrica es completarà amb l’edició d’un conte infantil i un vídeo explicatiu sobre el recorregut que es fa en les intervencions quirúrgiques, perquè els pares puguin treballar a casa amb ells com afrontar el procés, amb tota la calma possible. Accions que van destinades a baixar el nivell de patiment dels nens i les famílies, amb el màxim d’informació, que sol anar associat al fet de no saber què passarà.