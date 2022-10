Vint-i-quatre expositors participen en la I Fira del Formatge Mahón-Menorca que arranca aquest divendres i es perllongarà fins al diumenge a Maó, amb tot un ventall d’activitats relacionades amb aquest producte agroalimentari com són mostres de cuina, tasts de producte, tertúlies, una taula de debat, música i tallers per compartir amb la família.

L’Esplanada serà un dels principals escenaris de la Fira del Formatge, amb una carpa que acollirà dotze formatgeries amb Denominació d’Origen Protegida (DOP), algunes d’elles comparteixen productes DOP amb altres que no ho són, i també nou que formen part de l’Associació Ruta Europea del Formatge. L’altre escenari serà la plaça de la Constitució, amb tres empreses que produeixen derivats del formatge, segons informa el regidor de Dinamització Econòmica, Fires i Mercats de Maó, José Manuel García.

La inauguració serà aquest divendres, a les 17 hores, als dos espais, les places de l’Esplanada i de la Constitució, amb conferències, teatre al carrer i música en directe. La programació del dissabte inclou una petita novetat com és el canvi d’ubicació del taller familiar «Com fer el meu primer formatge fresc», a càrrec de Sa Cooperativa del Camp de Menorca, que finalment es celebrarà a l’Esplanada i no a la plaça de la Constitució com s’havia anunciat.

Representants polítics

Durant la jornada inaugural de la fira es comptarà amb la presència d’alguns representants polítics dels municipis en què estan ubicats les formatgeries de la Ruta Europea del Formatge: els batles dels ajuntaments d’Idiazabal, de Serrada i de Villaluenga del Rosario, a més dels de Tedor i Tejeda de la mancomunitat d’ajuntaments del Nord de Gran Canaria;la tinent de batlia de Projecció Econòmica de l’Ajuntament de Ripoll; la tinent de batlia de Turisme de l’Ajuntament de Casar de Cáceres; i el regidor de Desenvolupament Local i Agricultura de Fundâo, Portugal, entre altres càrrecs.

L’Ajuntament de Maó ha duit a terme una campanya de difusió arreu de l’Illa i també a Mallorca d’aquesta primera edició de la Fira del Formatge de Mahón-Menorca, amb la finalitat d’atreure l’interès del màxim nombre de persones perquè visitin els diferents espais durant els tres dies de la fira. Ala fira també hi haurà exemplars de les vaques lleteres amb la que es produeix el formatge amb DOP i també de la vaca de la Reina, que estarà a la plaça de la Constitució, subratlla García.