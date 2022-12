Les voreres de les carreteres de Menorca es descobreixen aquesta setmana plenes de cotxes estacionats, prop de camins cap al bosc, que corresponen a cercadors que esperen omplir el paner d’esclata-sangs.

La passió més característica de la tardor menorquina ha esclatat aquests dies. I, tot i que sempre algú torna a casa amb el paner buit, la majoria tenen sort, com és el cas d’en Pere Marquès Bagur, que coneix prou bé el camp de Menorca i que mostra la seva bona collita.

El mes per excel·lència de bolets e Menorca és el novembre, però enguany s'ha retardat algunes setmanes per l'arribada més tardana de les pluges. Quan la terra està molt seca el miceli, que es troba al substrat, no fa la funció necessària perquè puguin proliferar.