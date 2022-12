La SOM, Societat Ornitològica de Menorca, es va crear l’any 2000 com a resposta de la inquietud de molts ornitòlegs que fan feina en aquest camp i dels aficionats a l’observació de les aus. Avui, està presidida per Rafael Triay i agrupa a uns 60 socis. Els seus objectius principals són l’estudi, divulgació i protecció de les aus. Molt lligat amb l’observació hi ha la fotografia d’ocells. I encara que no tots els ornitòlegs són fotògrafs, molts fotògrafs de la natura, afirma des de la junta directiva Josep Capó, s’han convertit en ornitòlegs, interessats per les espècies que capten i pels seus hàbitats.

En sintonia amb tot això hi ha el Concurs de Fotografia d’Ocells, que enguany ha celebrat la segona edició en aquesta societat, i que està dedicat a la memòria d’un dels membres fundadors, destacat aficionat a la natura i gran divulgador de les aus, Juan José Carreras. Dissabte es van donar a conèixer els tres autors guanyadors i les 12 obres seleccionades que conformen el calendari d’aus de 2023 en un acte al Cercle Artístic de Ciutadella. Amb unes bases més estrictes en l’aspecte tècnic i de qualitat d’imatge, hi van participar unes 44 fotografies, que corresponen a un total d’onze autors. Lugru mascle amb una floració, de José Almagro, que va tenir el primer premi i il·lustra gener. El jurat, configurat pel mateix Josep Capó; Carles Santana, exdirector del Parc Natural de s’Albufera des Grau i fotògraf professional, i Evarist Coll, ornitòleg i tècnic del Centre de recuperació de fauna silvestre GOB-Cofib, va escollir aquestes 12 obres finalistes, amb premi de 300, 150 i 50 euros per a les tres primeres. La guanyadora va ser la fotografia d’un lugru mascle, espècie molt emparentada amb les caderneres, amb una floració, de José Almagro. El segon premi va recaure en una imatge d’un agró blanc gros, en el moment de captura d’un peix, de Joan Antoni Gomila. Agró blanc gran, en el moment de captura d’un peix, de Joan Antoni Gomila; segon premi i imatge del mes de febrer. I la tercera correspon a un xalambrí de muntanya, espècie difícil d’observar a Menorca, ja que és pròpia d’alta muntanya, de Luis Arbalejo. Aquestes tres fotografies posen imatge als mesos de gener, febrer i març al calendari, respectivament. Els altres mesos estan il·lustrats per un rupit, abellerols, més lugrus, vitrac, tord blanc, arpella cendrosa, soter, falcó i flamenc. Una representació extraordinària en aquest calendari de les aus de Menorca, en la seva cinquena edició, que es distribueix entre els socis de la SOM, i que també es pot adquirir a un preu de 5 euros. En aquest sentit, Josep Capó diu que «solen volar bastant de pressa», mai millor dit. En tot cas, el calendari és en si mateix, per la qualitat fotogràfica i els seus elements, un homenatge a les aus, assolint la tasca de divulgació implícita en aquesta societat. Compta amb el suport del Consell i de l’IME. Xalambrí de muntanya, de Luis Arbalejo, tercer premi i estampa de març. L’acte al Cercle Artístic de Ciutadella va estar presidit pel president de la SOM, Rafael Triay, i la secretària del jurat, Esther Ricci, amb l’assistència del conseller de Medi Ambient i Reserva de la Biosfera, Josep Juaneda. La Societat Ornitològica de Menorca promou i realitza tasques com l’estudi de les aus i les seves poblacions residents, nidificants i hivernants; l’estudi de totes les poblacions d’ocells migratoris, i activitats dedicades al públic en general. Dissabte que ve fa una excursió per la zona des Castell oberta a tothom interessat en aquest món, prèvia inscripció en el seu web.