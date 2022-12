Vuit receptes i un únic concepte. I és que, de sopes, n’hi ha tantes com cuiners. Cada un té la seva fórmula, però malgrat tot, continua sent una sopa. Aquesta és a una de les conclusions que es poden treure del II Festival de Sopes del Món celebrat aquest dissabte a Maó, que va reunir diferents grups, de procedències diferents, per a preparar i assaborir, després, els diferents plats proposats.

El ‘menú’ del dia constava d’una primera part per a les elaboracions de les vuit sopes, una xerrada a càrrec del gastrònom Pep Pelfort que duia per títol «Els pobles civilitzats mengen sopes», i posteriorment, al migdia, la presentació i tast dels plats preparats. Entre les propostes n’hi havia dues originàries del Marroc, una harira amb llenties i una harira de Rif; una ragout i una soup del Senegal; la molokheya pròpia d’Egipte; i l’oliaigua típic de Menorca, juntament amb un brou fet amb productes procedents de llocs amb contracte de Custòdia Agrària. L’investigador gastronòmic, Pep Pelfort, destacà d’aquestes jornades el fet de constatar que «el concepte de sopa és igual per a tothom, però cada un hi posa el seu toc cultural i també individual». Ho demostra el fet que tots els preparats tenien similituds quant a ingredients. «La ceba i l’all són a tots els plats», i també eren molts presents la carn de vedella o de pollastre, la tomàtiga, les patates o el julivert. I, és clar, «algun cereal», ja siguin en forma de fideus, de pa, ciurons, i molts altres productes, que varien segons cada tradició. En aquesta jornada van participar membres d’entitats com l’Associació Shabab Menorca, el Centre Obert Sant Francesc, Mans Unides, Cadena de Favores, Touba, el GOB o persones a títol individual.