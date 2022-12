Els diferents pobles de l’Illa mantenen la tradició nadalenca de la representació del naixement de Jesús, ja sigui a l’interior de les esglésies, en espais públics o privats que es poden visitar o en la intimitat de les llars de moltes famílies. Una tradició que aquests dies es combina amb altres manifestacions pròpies d’aquesta època de l’any com són la interpretació de les cançons de Nadal o la visita del Pare Noel, entre altres.

La quantitat de betlems que es munten als pobles menorquins permet establir una ruta per contemplar els diferents pessebres, tot just a les portes de la celebració l’any que ve del 800è aniversari de l’escenificació del naixement que sant Francesc d’Assís va fer a una cova de la localitat italiana de Greccio el 1223. Els betlems s’han instal·lat en la Catedral de Menorca, al pati de Cal Bisbe, al Seminari i a les diferents parròquies de l’Illa, a més de la Sala de Cultura de Sant Antoni, de Maó, la sala de cultura Sant Diego i La Salle, ambdues a Alaior, el local de sa Vessa mos fot, de Sant Lluís, i el Centre Sociocultural de Ferreries.

La novetat d’enguany és l’absència del pessebre que durant quasi mig segle ha fet reviure el naixement de Jesús al convent de Santa Clara, a Ciutadella, i que durant tots aquests anys ha estat una visita quasi obligada per als creients i les persones en general que gaudeixen d’aquesta manifestació popular. Per contra, el grup sa Vessa mos fot, de Sant Lluís, més conegut per les treballades i festives carrosses de les festes patronals, ha muntat enguany per primera vegada un betlem a la cotxeria del seu local social que es pot visitar fins el dia 5 de gener de 2023.

Música

Precisament, sa Vessa mos fot també s’ha estrenat, concretament el seu grup sa Vessa mos canta, en la interpretació pels carrers de Sant Lluís de les cançons de Nadal, en unes jornades en què els alumns del CEIP Sant Lluís i de l’Escola Municipal de Música també han interpretat nadales al carrer. Idèntica manifestació musical han duit a terme a Alaior aquests dies els alumnes de llenguatge musical de l’Escola de Música, concretament al geriàtric i a Sa Placa.

A Maó, el dissabte migdia la Colla de Geganters de la ciutat i Sa Xaranga van celebrar un passacarrers amb el Pare Noel gegant com a protagonista.