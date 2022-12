Una trentena de joves s’allotgen a la Casa de Menorca per seguir els seus estudis a les universitats de Barcelona, el que permet a les seves famílies estalviar-se prop d’un 70 per cent del cost que es paga habitualment per tenir els fills fora.

Si la majoria dels universitaris que comparteixen pis han de pagar entre 500 i 600 euros mensuals pel lloguer i els subministraments associats a la seva estada, els inquilins de la Casa de Menorca tan sols en paguen 170, consums d’aigua i llum inclosos.

I no es tracta de pisos qualsevol, sinó de vertaders apartaments de dues, tres i fins a sis habitacions amb vistes al carrer Diputació i la Universitat de Barcelona que en el mercat superarien els 1.000 euros de lloguer, fiances i gestió immobiliària apart.

La cabuda d’aquest cèntric edifici al carrer Diputació es seguirà incrementant l’any que ve, amb la recuperació d’un antic pis habitat i la seva conversió en un apartament de dues places més, que ja estrenen dos dels alumnes més veterans. En total, el Consell insular, que en gestiona la residència, ofertarà el proper curs 31 llits, per alleugerir així l’esforç econòmic de les famílies menorquines amb menys recursos i premiar, de pas, als estudiants amb millors resultats acadèmics.

«Són els dos factors essencials a les convocatòries que treim cada any», diu el conseller de Cultura, Miquel Àngel Maria, qui confia en reduir també així la llista d’espera, que suma ja 17 peticions. La demanda s’ha incrementat des que, l’any passat, l’oferta es començà a fer present a la fira d’estudis superiors de Ciutadella. Fins llavors, es contactava directament amb tots els instituts de l’Illa.

El Consell fa créixer les beques un 67% en 4 anys

En la mateixa línia, el Consell de Menorca ha incrementat aquests darrers anys l’import de les beques que concedeix als universitaris de l’illa per sortir fora a estudiar. La quantitat total ha passat de 300.000 euros a 501.000, des d’abans de la pandèmia, gràcies a l’ajut extra que també ha garantit pel proper any el Govern de les Illes Balears.

«Així donam una solució també a les famílies de Menorca per poder sostenir el cost que els suposa dur els seus fills a la península», remarca el conseller. Si les ajudes del Ministeri d’Educació es centren més a pal·liar la situació de les famílies amb menys recursos, la convocatòria illenca atén «les rendes mitjanes perquè, encara que una parella arribi entre els dos a ingressar 40.000 o 50.000 euros anuals, no els és suficient moltes vegades per sufragar el cost de tenir dos fills estudiant, que els hi suposaran més de mil euros al mes». Les subvencions per aquesta via oscil·len entre els 200 i els 2.000 euros anuals per cap i, per tant, poden aportar fins a un terç del cost.