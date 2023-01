Aquest dissabte, a les 11.30 hores, tindrà lloc la sortida des de l’Esplanada de Maó dels diferents gegants que representaran la conquesta de Menorca de 1287 per part de la Corona d’Aragó. Precisament enguany es celebra el 10è aniversari d’aquesta representació a càrrec de la Colla de Geganters de Llucmaçanes.

La representació gegantera d’aquesta efemèride històrica, la narració de la qual anirà a càrrec de Laia Garcia, comptarà amb la participació dels gegants Nura, Alfons III i Abu Umar. També s’incorporen dos balls, el primer interpretat per Biel Morales (Abu Umar), Alexandra Pons (Nura) i el segon per Nando Muñoz (Alfons III) i David Sáez (Nura), amb la coreografia i la melodia dels mateixos balladors. Per altra banda, el ball de batalla s’escenificarà per part dels mateixos creadors, és a dir, Marc Pons i Miquel Alzina.

El 2013, l’Ajuntament de Maó va organitzar un nou acte durant la festa de Sant Antoni, amb la finalitat d’explicar l’origen de la festa, en què els reis gegants Gaspar i Baltasar van interpretar a Alfons III i Abu Umar.