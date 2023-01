La premsa local de Menorca va celebrar ahir la seva XXIa Diada, amb la presència de les sis capçaleres de revistes de diferents pobles. Una trobada que es va fer al Centre de Convencions des Mercadal i que va servir per fer valdre el periodisme fet des dels pobles i per als pobles, amb les seves particularitats.

Hi eren les revistes de Ciutadella (El Iris), Alaior (S’Ull de Sol), Ferreries (D Ferreries i Pàgines de Ferreries), Es Mercadal (Xerra i Xala) i Sant Lluís (S’Auba). Una celebració de la premsa propera, que sobreviu, malgrat els temps digitals i les dificultats que posa l’economia. Però amb «un paper, el de proximitat o el de crear identitat, imprescindible», en paraules del secretari de l’Associació de Premsa Local de Menorca, Miquel Àngel Marquès. La diada va servir per destacar també la dedicació de les persones que hi ha darrere i va comptar amb els parlaments dels responsables de cada una de les capçaleres. L’actuació festiva, després, d’Eva Pons trio, va contribuir al bon caliu.