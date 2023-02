La Fira de sa Perdiu de Menorca, al Recinte Firal des Mercadal, donarà a conèixer un cop més, en l’edició que fa 36 aquest cap de setmana, les diferents modalitats de caça tradicional en unes jornades. L’amfitriona és la Societat de Perdigoters de Menorca, amb tot el pes que hi té la caça de perdius amb reclam.

Aquesta modalitat es practica aquí sense mort, amb bagues, agafant una perdiu ensenyada de reclam, estratègicament col·locada damunt la monjoia o munt de còdols. I a l’espera d’un exemplar de camp per atrapar-lo. Un cop en captura, i vetllant per la repoblació de l’espècie, es deixa anar allà on s’ha agafat o a una zona on podrien faltar animals d’aquesta espècie. S’alliberen de forma obligatòria les femelles, i és molt recomanable, sempre que sigui possible, deixar una parella a un mateix lloc per tal que puguin reproduir. Si el caçador decideix endur-se els exemplars, és per la mateixa activitat, per entrenar-los després per la caça, o bé per menjar-se’ls, expliquen des de la Societat de Perdigoters de Menorca.

La part gastronòmica, amb demostració culinària amb aquest ingredient, també hi és present en aquesta fira, que comença dissabte amb tir al plat i que té el diumenge com la jornada estrella. Es farà aquest dia el concurs classificatori del campionat d’Espanya, així com el de la modalitat de campionat destinada a fillets.

Un moment de l’expectació creada en el concurs de l’edició passada | Tòfol Gomila

El que es puntua en aquest campionat és l’entrenament de les perdius participants, que des del moment de la sortida, tenen tres minuts per començar a cantar (fer de reclam), i dos per rebre la perdiu que està en llibertat. El que valoren els jutges és la feina que ha fet la perdiu, sempre mascle, que s’ha emprat. La demostració de caça a les jornades serveix per donar a conèixer aquesta modalitat tradicional i en risc de desaparèixer. En parlarà amb aquests termes a la seva exposició el conferenciant i expert del Club de criadors de perdiu de reclam de Mallorca Juan Miralles, a la part de col·loqui i debat de diumenge capvespre. I de les perdius més aptes. Perquè no totes serveixen de reclam; algunes són massa nervioses, i altres, es mostren massa tranquil·les; unes canten molt i n’hi ha que ho fan massa poc.

La temporada de caça de perdiu comença després de Nadal i s’estén al llarg de les sis setmanes posteriors. Però la calor i la banyadura del començament no han ajudat gens a què sigui un bon any per aquesta practica, explica el secretari de la societat menorquina, Tòfol Gomila. Aquesta entitat aglutina a uns cent socis, i és justament coincidint amb el final de la temporada quan celebra aquesta fira, iniciada l’any 1987.

Es complementa aquest cap de setmana amb un recull de diferents elements o activitats vinculades a aquest mètode, com la feina dels cans de mostra. I amb altres modalitats de caça, com la de tords amb filats. Hi haurà també el diumenge una mostra de falconeria, amb vol lliure, i per primera vegada aquí, «pastoreo» amb bens.

Les jornades compten també amb volteig de ponis, jocs i treballs manuals, mercat de productes artesanals i tradicionals i l’esmentada mostra culinària, amb la participació, tal com està inicialment previst, de Fra Roger amb un taller de plats amb perdiu.

A l’hora de dinar, per altra banda, hi haurà arrossada, en una paella popular, que prepararà el Restaurant Es Molí des Racó. La part lúdica ve també amb una exposició de pintura de la mà del mateix Tòfol Gomila, secretari de la societat perdigotera i gran aficionat a la perdiu. Gaudeix no només la part de caça, sinó tot el món que hi ha al voltant, destacant elements com l’arribada en el moment de la caça de la perdiu, amb tot el seu plomatge, que capta també amb els seus pinzells.

Unes jornades pensades per ser viscudes en un ambient festiu i participatiu, amb un sorteig fins i tot de diferents menús a restaurants de Menorca i que serviran per ajudar a recaptar fons pel viatge de final d’ESO del CEIP Mare de Déu del Toro des Mercadal.