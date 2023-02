L’Escola Infantil de Sant Climent ha organitzat una original exposició per aquest Carnaval, amb la reproducció de dues instal·lacions de l’artista Yayoi Kusama (Japó, 1929), que ha comptat amb el treball de l’alumnat, principalment els de tres a sis anys, i de les seves famílies. L’exposició està oberta a tot el poble i es pot visitar demà, Dijous Jarder, de 10 a 11.30 hores i de 17 a 19 hores.

L’escola de Sant Climent organitza la seva feina diària en ambients de jocs, un d’ells és el de pintura, en què a part de pintar els alumnes també aprenen sobre pintors i pintores, en aquest cas l’artista nipona Yayoi Kusama, l’obra de la qual ambienta el centre escolar. «La nostra escola considera la pintura com un joc, en el cas dels infants. Hem aprofitat que estem fent una feina d’aquesta artista i després vam decidir que el Carnaval estigués ambientat amb la seva obra, no al revés», afirma la mestra i directora de l’escola, Marta Cardona Mir.

Obra amb punts

La singularitat de l’obra de Yayoi Kusama, que crea escultures, pintures i instal·lacions, es basa que és un tipus de pintura assequible als infants, donat que fa la seva obra amb punts. En aquest sentit, Cardona assenyalà que «la seva manera d’expressar-se, el seu joc artístic, és a través dels punts, per exemple considera que la Terra és només un punt de lunars entre un milió d’estrelles al cosmos. Té una mica d’obsessió perquè açò la transporta a una dimensió d’infinit, ella va fent punts i punts i la trasllada a una dimensió infinita. Com que el punt és una manera de traç i de pintura que els fiets saben fer fàcilment, per açò hem triat aquesta artista. Vull dir que no triaríem un artista que fa coses molts realistes perquè els fiets no poden fer el mateix, no poden reproduir coses tan realistes. Hem ambientat el Carnaval en una espècie de gran exposició», assegura Cardona.

A l’escola s’han creat tres espais en què hi ha tres maneres diferents d’intervenció, segons explica la directora: un espai en blanc en què en horari d’entrada i de sortida les famílies aferren gomets de colors, per la qual cosa un espai que era blanc totalment al final es converteix en un espai de color; un altre és un espai de llums, en què hi ha fosca completa i es crea punts de llum de colors; i l’espai del vídeo en què es passa informació de l’artista japonesa i també un vídeo dels fiets de 3 a 6 anys rallant d’ella, a partir de què han après d’ella. «Tota l’escola està ambientada i en totes les aules s’ha treballat aquesta artista, és una activitat que s’ha plantejat com a tota l’escola», subratlla Cardona.

L’escola de Sant Climent convida a tots els vesins que ens visitin i coneguin aquesta instal·lació artística. A més aquest Dijous Jarder l’alumnat i professorat aniran disfressats de Yayoi Kusama, que sol anar vestida amb roba de punts, per la qual cosa tots duran unes samarretes estampades amb punts. «És una oportunitat no només per la gent de Sant Climent, si algú vol veure aquestes instal·lacions i intervenir, idò que ens visiti», conclou Cardona.