Vende ilusión y la hace realidad. Así es Fincas Sunshine, una inmobiliaria que ha logrado posicionarse como un referente en la Isla en la compraventa de fincas gracias a su trato cercano y un estilo de negocio propio. La profesionalidad del equipo de agentes inmobiliarios y la amplia cartera de servicios que ofrece a sus clientes son los pilares sobre los que se asienta esta empresa que acaba de cumplir 25 años de actividad y dedicación.

Y es que, no es una agencia al uso sino que la confianza que se establece entre profesional y cliente la ha llevado a complementar la actividad inmobiliaria con una importante cartera de servicios, tales como mantenimiento, limpieza y servicio de lavandería de las propiedades vendidas -en especial, entre aquellos clientes que no son residentes en la Isla-, ejecución de reformas y realización de gestiones administrativas, como la contratación de determinados seguros. «No solo vendemos propiedades, sino que se establecen lazos de confianza con los clientes, hay un trato cercano, de proximidad, nos convertimos en punto de apoyo, les acompañamos en el proceso y ofrecemos una continuidad de servicios y gestiones», asegura su fundadora Carol Thomas, quien agrega que «formamos parte de la toma de una decisión importante para el cliente, de ahí que intentemos no vender problemas, sino ilusiones y hacerlas realidad».

Una historia emprendedora

Fincas Sunshine nació en el privilegiado enclave de Playas de Fornells después de que Carol, una mujer emprendedora y con ganas de ampliar horizontes empresariales, decidiera abrirse en el mercado inmobiliario. Dedicada hasta el momento al mantenimiento de propiedades, se percató de una demanda creciente en el sector de la compraventa. Y su visión de futuro en aquel momento queda ahora más que constatada con la evolución de la empresa a lo largo de estos cinco lustros. Ejemplo de ello es la plantilla de profesionales.

Oficina de Fincas Sunshine en Playas de Fornells

Empezó sola y ahora ya la acompañan en este viaje empresarial otros tres agentes inmobiliarios, además de las brigadas de mantenimiento y limpieza. Para Carol, la gran fortaleza de la empresa radica en su equipo humano, la experiencia y el buen ambiente que se respira en la oficina. Y es que, no hay duda de que esta sintonía entre expertos, con una misma visión empresarial, acaba transmitiéndose al cliente. Además, la diversidad de perfiles y el amplio abanico de idiomas que cubren enriquecen notablemente la actividad. Es más, natural de Inglaterra, Carol Thomas lleva 43 años residiendo en la Isla habiendo echado raíces y creado una familia, tanto a nivel personal como empresarial.

Asimismo, Fincas Sunshine se expandió en 2004 con la apertura de una segunda oficina en Es Mercadal, en pleno centro de la Isla y que permanece abierta todo el año para dar el mejor servicio al cliente. Se complementa con la sede de Playas de Fornells, que levanta la persiana durante los meses de verano.

Oficina de Fincas Sunshine, en la Ronda de s'Estància de Es Mercadal

Hay que resaltar, también, que esta empresa forma parte de Portal Menorca, una red formada por seis agencias locales que permite unir sinergias y cubrir la totalidad de la Isla. Porque, tal como versa un proverbio africano, «si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado».

Captación de nuevas propiedades

El mercado inmobiliario vive en una constante montaña rusa, con ciclos de altibajos que fluctúan en paralelo a la actividad económica del momento. Durante estos 25 años, la fundadora apunta a esta realidad con la que hay que lidiar a diario. Pero, lo cierto es que «nunca nos ha faltado el trabajo», desvela.

Carol Thomas, fundadora de Fincas Sunshine

En estos momentos, el mercado está tensionado, con una gran lista de espera para comprar inmuebles. Y es que hay más demanda que oferta. Es por eso que Carol Thomas anima a aquellos propietarios con intención de vender su propiedad a que se acerquen a la oficina. La inmobiliaria, con un prestigio y confianza avalados por sus clientes, se halla en un proceso de captación de producto que permita relajar el sector.

El perfil

Esta agencia comercializa todo tipo de propiedades con el fin de disponer de una cartera de producto que pueda satisfacer a un mayor número de compradores. Además del ya conocido inversor francés que busca hacerse con una propiedad en la Isla, Carol Thomas destaca el dinamismo que está mostrando el cliente local que vuelve a mostrar interés por la compra de propiedades. Además, apunta a un curioso comprador procedente de las islas vecinas, tanto de Mallorca como Eivissa, en una búsqueda de tranquilidad en Menorca. A nadie se le escapa que, aunque la Isla está registrando incrementos en el precio a causa de una balanza desequilibrada donde pesa más la demanda que la oferta, sus propiedades aún marcan distancias con los desorbitados precios que se registran en puntos de Eivissa y Mallorca.