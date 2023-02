El grup de batucada de l’associació Esclat sortia davant, passades les cinc, molt animada, vestint tots els integrants personatges de la pel·lícula «Coco». Dua darrere totes les comparses, amb cinc participants, però en colles nombroses. Especialment, la guanyadora. Va ser la de la Parròquia de Sant Rafel de Ciutadella, que assídua a colònies a Sant Joan de Missa, van dur a escena tots els elements per representar la cruïlla a Macarella en ple estiu. No faltava l’edifici de l’ermita, ni tampoc els autobusos de la companyia Torres, ni els vigilants de l’aparcament, ni per descomptat, els ‘guiris’. Per posar-hi més bulla, hi van afegir els pingüins de Madagascar.

I és que aquesta desfilada d'enguany era molt 'pel·liculera'. Amb «Shrek», la comparsa que va obtenir el segon premi, dues famílies feien la xalada fent esquetxs de la cinta, i on destacava el personatge verd saludant als infants. També hi havia el grup de la sèrie «Scooby-Doo», animada per un ranxo molt jove i que dalt un tàndem o velo de sis places representava tots els personatges, precedint el grup dels «Villans». La seva aconseguida caricaturització va tenir el tercer premi. Molt participativa va ser també la comparsa dels «101 Dàlmates», amb una fantàstica Cruella de Vil. Imitaven aquesta pel·lícula joves del Servei Municipal de Joventut, amb 23 participants. No eren 101, però junts feien una bona canada. El premi individual o en parelles va ser per a un autèntic indi apatxe, acompanyat per un explorador, i amb la realitat d'anar dalt un cavall blanc. Comparses totes elles de cine que tornaven a Ciutadella tot l'ambient de carnaval enyorat amb la pandèmia. Molt en línia, a més, amb la temàtica de dibuixos animats proposada aquest any per l'Ajuntament i que ha fet un repàs, amb figures al casc antic de Ciutadella, a personatges mítics del darrer segle. Els premis, tot i que el millor és xalar, com deien des de la Parròquia de Sant Rafel, partien de 500 euros. Venia el segon amb 250, el tercer de 100, i el de la parella, de 85. Tots van tenir també una estada a Torret, un lot d'embotit de Menorca i entrades al Teatre des Born. La festa del diumenge, amb la desfilada i un nombrós públic gaudint l'espectacle, va passar pes Born, Sa Contramurada, Plaça Alfons III i Plaça Nova, on es van entregar els guardons. Va acabar amb el ball del Grup Folkòric des Born al Cercle Artístic.