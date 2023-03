La Coordinadora de Confraries de Setmana Santa de Maó va presentar aquest dimarts la programació dels actes que es celebraran entre el dia 29 de març, amb la lectura del pregó a càrrec del periodista i editor del diari «Menorca» Josep Pons Fraga, i el Diumenge de Pasqua amb la processó de l’Encontre, a més del cartell anunciador de la Setmana Santa, una fotografia de la Verònica, la segona icona de la confraria del Via Crucis, feta per Bernat Villalonga.

La Coordinadora està integrada per les confraries de la Sang, dels Dolors, del Sant Sepulcre, del Via Crucis, de la Pietat i Sant Joan Evangelista, de Sant Pere Apòstol, de la Sentència i la Confraternitat dels Centurions, entre les quals aglutinen entre 1.500 i 1.800 confrares.

Una de les novetats de la Setmana Santa d’enguany serà la presència d’una nova talla de Jesús Natzarè per part de la confraria del Via Crucis de la parròquia de Sant Francesc, una obra artística que es va encarregar a l’escultor cordovès Juan Bautista. La imatge serà beneïda dia 1 d’abril a les 18 hores. La nova imatge de Jesús Natzarè es caracteritzarà per la precisió anatòmica i estarà completament policromada. Sortirà a la processó del capvespre del Diumenge de Rams que es celebrarà pels carrers de la ciutat.

Processons

El Diumenge de Rams tindrà lloc la processó del Via Crucis que sortirà a les 19.30 hores des de l’església de Sant Francesc amb el següent recorregut i amb una durada aproximada de dues hores: plaça de Sant Francesc, carrer des Frares, s’Arraval, Sant Roc, plaça de la Constitució, Isabel II i plaça de Sant Francesc.

A les 20.15 hores del Dilluns Sant sortirà des de l’església de Sant Antoni Abat la processó de la confraria de la Sentència, que s’haurà concentrat una hora abans, per recórrer els carrers Vives Llull, Sant Esteve, Miguel de Veri, Vassallo, plaça Esplanada, Rovellada de dalt, ses Moreres, Cos de Gràcia, Sant Jordi, carrer i plaça Bastió, s’Arraval, carrer des Forn, Rovellada de Baix, carrer des Negres, Rovellada de Dalt, Duc de Crillon, Josep M. Quadrado, Sant Esteve i Vives Llull. Aquesta processó durarà unes tres hores.

El Dijous Sant tindrà lloc la processó del Sant Silenci, que a les 22.30 sortirà des de l’església de Sant Josep i durant una hora i mitja recorrerà el Cos de Gràcia, ses Moreres, Rovellada de Dalt, Rovellada de Baix, carrer de sa Comèdia, Bastió i Sant Jordi.

A les 20.30 hores del Divendres Sant començarà la processó del Sant Enterrament a la plaça de la Constitució, que recorrerà el carrer Isabel II, pla des Monestir, carrer des Frares, S’Arraval, carrer des Forn, Rovellada de dalt, ses Moreres, Sant Roc i plaça de la Constitució, on es pronunciarà el Sermó de la Soledat i a l’interior del temple de Santa Maria es representarà el Sant Enterrament.

Finalment, el Diumenge de Pasqua, a les 11.30 hores, sortirà des de l’església de les Concepcionistes el Crist Ressuscitat recorrent Isabel II, carrer del Rosari, plaça Colón, carrer de l’Àngel, Costa d’en Ga, carrer Nou i plaça de la Constitució, on es trobarà amb la Mare de Déu.