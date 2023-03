Ferreries es va convertir aquest dimecres en l’epicentre de la cultura popular a l’Illa, en acollir al llarg del matí fins a vuit activitats i actuacions de la Jornada de Patrimoni Cultural Immaterial, en el marc de la celebració del Dia de les Illes Balears. Tot un ventall de jocs populars, glosa, ballades, rondalles i tast de producte local que es van desenvolupar al llarg de quatre hores, concretament de les 10 a les 14 hores, en una jornada que va ser dinamitzada per Gemma Moll i Maribel Silvent.

La plaça d’Espanya es va convertir en un espai de jocs populars, els jocs de sempre, d’abans de la irrupció dels mòbils i la tecnologia digital, amb les sempre divertides carreres de sacs, llançar la baldufa, dibuixar en terra o fer córrer un cercle, entre altres.

L’Escola de Restauració ca n’Aguedet i Fra Roger va apropar la gastronomia amb la degustació de cuina menorquina, una activitat que també va despertar la curiositat dels presents a la plaça d’Espanya, a més del tast de cervesa i maridatge a càrrec de Graham Pearce.

Tampoc podia faltar un taller de ballar fandango i jota menorquina, que va ser impartit per Jordi Cardona i el grup folklòric Aires des Barranc d’Algendar, amb la posterior ballada popular de jotes, boleros i fandangos de Menorca i Mallorca a càrrec des Gall de sa Pastera i Aires des Barranc d’Algendar.

Glosa

La participació de l’associació Soca de Mots es va concretar amb l’organització d’un taller de glosa participativa, que en cas d’haver-se anul·lat per falta de participació s’hagués substituït per una sessió de glosat. Tot i ser aquest dimecres un dia festiu, només dues persones -dones en aquest cas- es van inscriure al taller de glosa participativa que van impartir els glosadors Zès Coll, Marc Barceló i Maria Marquès, amb el sonador Toni Carreras. «Eren dues dones, catalanes, que s’havien trobat algunes vegades amb glosats a l’Illa i els havia cridat molt l’atenció. Ara tornaven a ser a l’Illa i s’hi van apuntar al taller d’avui per conèixer més el món de la glosa menorquina. Hem explicat l’estructura de la glosa a nivell de rima, llavors ens hem posat a glosar i elles superbé, semblava que ho duien molt integrat», va assegurar ahir Maria Marquès, que fa tres anys va començar a aprendre la glosa amb Zès Coll.

Andrea Oyamburu i Laia García van oferir un espectacle de contes de les «Rondalles mallorquines d’en Jordi des Racó» i les llegendes de Menorca; mentre el Club de Jubilats va acollir el Campionat Obert de Truc Menorca, un joc de taula molt arrelat.