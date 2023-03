«Per molts d’anys!», de la joiera artesana Núria Deyà, «Mèrvils» de l’apicultor Antoni Anglada, i «Illa de Mel», dels també apicultors Rafel Mascaró i Sara Peinado, són les tres peces guanyadores del Local Food Gift Challenge 2023, concurs organitzat per l’Associació Leader illa de Menorca, amb l’objectiu de donar suport als artesans de Menorca i donar visibilitat tant a obsequis agroalimentaris com a obsequis artesanals relacionats amb la gastronomia.

«Per molts d’anys!» de Núria Deyà, seleccionada en la categoria d’obsequis artesanals (Food-related crafts gifts), és un detall que conté una cullereta d’argent que es pot portar al cos com a ornament a un davantal o jaqueta de cuiner, com una agulla de corbata o com a penjoll, fins i tot com a punt de llibre. A ella hi va fermada una veta vermella que es pot deixar a la cullereta afegint-hi un toc de color. Està inspirat en el regal que es dona als caixers i cavallers que participen en els jaleos de les festes de Menorca, essent el dibuix de la canya part del packaging.

Quant a la categoria d’obsequis agroalimentaris (Food gifts), «Mèrvils» d’Antoni Anglada, és una peça que uneix tres dels productes estrella de la gastronomia menorquina -la mel, la sobrassada i el formatge- utilitzant la forma esfèrica dels mateixos a partir de la incorporació del joc de mèrvils. Aquest producte s’incorpora dins un embalatge de llenya esfèrica feta per fusters locals per donar-li una empremta original.

«Illa de Mel», de Rafel Mascaró i Sara Peinado, és un paner d’espart que conté la selecció de les tres mels de la seva marca, la mel de primavera, la mel de tardor i la mel crema.

Per a l’elecció dels tres representants per al concurs «World Food Gift Challenge» s’han tingut en compte aspectes com la presentació del producte, les matèries primeres utilitzades, les tècniques emprades o el valor afegit que aporten en aspectes com ara la singularitat, la tradició o la innovació.