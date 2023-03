Un centenar de persones van participar diumenge en la iniciativa «Deixa't Pentinar», promoguda per l'Associació de Comerços des Mercadal, amb la col·laboració de l'Associació Professional de Perruqueria de Menorca i en benefici dels fillets malalts de càncer, a através d'Aspanob.

La Plaça Pare Camps, durant dues hores, des de les 11 del matí fins a la una del migdia, es va convertir en una gran perruqueria a l'aire lliure i solidària. Pel preu de vuit euros, import que anava íntegrament a Aspanob, i en mans de professionals de quatre perruqueries des Mercadal, a més de quatre professionals vinguts d'altres pobles de Menorca, tallaven els cabells, pentinaven o rapaven, en funció de l'elecció lliure de les persones que s'hi van voler asseure. Una resposta no sempre fàcil, tenint en compte, manifesten des de l'Associació de Comerços des Mercadal, que moltes vegades, en temes de perruqueria, a la gent li costa deixar el seu cap a un altre professional que no sigui el de la seva confiança.

Les persones que van optar per rapar-se entraven en un sorteig | Katerina Pu

L'acció de rapar-se era la més simbòlica, perquè darrere hi ha l'esforç que permet visualitzar, amb el resultat, una realitat que moltes vegades pateixen els nens o les persones amb càncer. Ho explica Joana Torres, la presidenta de l'associació de pares i mares de nens afectats per aquesta malaltia Aspanob, al mateix temps que agraeix la iniciativa solidària.

Les persones que van optar per rapar-se entre les diferents propostes de perruqueria ofertes a la plaça entraven al sorteig d'una nit d'hotel gratuïta per a dues persones a l'establiment quatre estrelles S'Estància Suites. Van ser unes 15, i no sempre amb rapades de cabell a la mida del 0, sinó amb l'opció de fer-ho també al nivel de l'u o al dos. La resta dels participants, que van sortir amb les puntes tallades, amb talls moderns, trenes o cabelleres ben pentinades, també van entrar en un sorteig; en aquest cas, de productes procedents dels establiments adherits a l'Associació de Comerços des Mercadal.

L'Ajuntament, per la seva banda, va posar la infraestructura necessària, com els allargadors dels endolls que permetien posar en marxa els assecadors. Rentacaps no n'hi havia, perquè els clients d'aquesta perruqueria solidària havien de venir amb el cabell net de casa. Homes i dones, gent de totes les edats, van contribuir al bon resultat de la iniciativa. Que també va generar molta expectació, amb 500 persones concentrades a la plaça, on hi havia barra de bar i música en directe, amb els Hot Brou, grup de veu, baix, guitarra i bateria, posant un bon caliu amb el seu rock.

Tots els organitzadors tenen ganes de repetir aquesta activitat en altres edicions. L'èxit té molt a veure, segurament, amb l'encert que ha estat convertir la necessitat que tenim de passar per la perruqueria en una acció divertida i solidària, amb donacions de diners i en alguns casos, de llargues grenyes de cabells.