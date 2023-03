La Direcció General de Política Lingüística ha posat a disposició de la Xarxa de Biblioteques de Menorca tot el material que ha editat recentment. Es tracta de «El joc de l’oca riallera», «A l’abast» i «Viure a les Illes Balears»

El Joc de l’Oca Riallera és un recurs didàctic basat en el joc popular per ajudar a aprendre vocabulari i consolidar estructures lingüístiques de la llengua catalana. El joc facilita que els nous parlants es comuniquin en un context lúdic alhora que promou l’espontaneïtat en les intervencions orals. Les il·lustracions i el disseny han anat a càrrec de la dissenyadora menorquina Neus Carreras Pons, i la recreació del joc amb visió didàctica ha estat feta per M. Pia Verger. També s’ha posat a disposició de tothom una versió imprimible del joc, que es pot baixar al web aquest.



La publicació A l’abast és un material bilingüe d’aprenentatge del català adreçat a persones no catalanoparlants. Es tracta d’un recull de frases i expressions habituals i pràctiques per afrontar situacions de la vida quotidiana, concebut especialment per acostar la llengua catalana als nous residents de les Illes Balears i per donar a conèixer la nostra realitat lingüística a les persones que ens visiten. S’ha traduït a 14 llengües que tenen una presència destacada actualment a les Illes Balears. Al web següent hi ha disponibles els àudios dels textos en català.



Viure a les Illes Balears és un vocabulari en imatges que s’ha reeditat conjuntament amb l’Institut d’Estudis Baleàrics, que s’adreça especialment a persones nouvingudes a les Illes Balears i que encara no saben parlar català. Es tracta d’un recull de paraules, acompanyades d’imatges, referides a situacions comunicatives habituals de la vida quotidiana. El vocabulari es presenta classificat per àrees temàtiques generals i habituals del dia a dia de les persones, amb l’objectiu de donar a conèixer la nostra realitat social, cultural i lingüística als nous residents de les Illes Balears. També està disponible en format digital.