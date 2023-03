Los plásticos de un solo uso forman parte de muchos de los productos que consumimos a diario y aunque cada vez somos más conscientes de su impacto ambiental, a menudo es difícil saber cómo evitarlos. Bolsas, envoltorios, envases, botellas… más allá de separarlos para su posterior reciclaje, es importante también centrarse en su reducción, optando por alternativas que nos permitan satisfacer nuestras necesidades sin acumular este tipo de residuos. Para ello, es necesario un cambio de hábitos y mayor conciencia ambiental. Y una buena manera de promoverlo es sumándose a la campaña 'Mou-te pel zero plàstic a Menorca!' dirigida a reducir el uso de estos materiales a través de retos y acciones concretas. Porque, no hay duda de que minimizar el uso de los plásticos de un solo uso es un importante reto para nuestra sociedad de consumo.

La campaña incluye propuestas relacionadas con las compras sin plásticos, el aprovechamiento alimentario y la reutilización, entre otros. En concreto, son treinta retos clasificados en tres niveles (bajo, medio, alto) en función del tiempo y la complejidad de la acción a llevar a cabo. Entre los retos más fáciles podemos encontrar ir a comprar el plan con una bolsa de tela o usar una botella de agua reutilizable. En la dificultad media, algunos ejemplos de retos son cultivar un alimento o comprar tres productos a granel. Para la categoría más alta, hacer tu propia leche vegetal o yogures o preparar una receta sin generar ningún residuo plástico son retos a superar. Todos los retos persiguen un único objetivo, reducir el uso de plástico en nuestra vida diaria.

¿Cómo sumarse a la campaña?

El participante debe descargarse la aplicación gratuita Go Zero Waste para móviles Android o iPhone y registrarse para poder acceder a la campaña y empezar a jugar. Cuando se selecciona un reto, se debe realizar una fotografía que confirme la acción y enviarla a través de la aplicación para que sea verificada por un equipo técnico. Con cada acción, el participante acumula puntos para optar a premios como experiencias de ocio en la Isla. Además, la aplicación dispone de un mapa interactivo donde poder consultar los diferentes establecimientos de Menorca que ofrecen alternativas al plástico. Incluye desde restaurantes hasta tiendas de alimentación o de ropa.

Retos conseguidos

Esta iniciativa ha implicado hasta el momento a 160 participantes que han superado algo más de 380 retos entre las aportaciones a través de la aplicación y las actividades presenciales organizadas. Esto supone que se ha evitado la generación de más de 3.800 residuos sumando una pequeña semilla a la protección del medio ambiente. Además, ya hay cerca de cuarenta establecimientos implicados en el proyecto.

Proponiendo retos desde 2021

La iniciativa, impulsada conjuntamente por la Aliança Menorca Sense Plàstic y la startup Go Zero Waste, con el apoyo de las organizaciones Menorca Preservation y Beyond Plastic Med, se puso en marcha hace dos años. Y durante este tiempo se han ido incorporando mejoras en el funcionamiento de la aplicación, la introducción periódica de nuevos retos y nuevas actividades como talleres o cuentacuentos.

A lo largo de estos meses de funcionamiento «hemos visto las fortalezas, pero también las carencias de este tipo de herramientas digitales, por esto hemos puesto en práctica mejoras en la usabilidad de la plataforma que nos permitan llegar a un mayor número de personas», asegura Martí Morató, creador de la aplicación. Hay que indicar que está prevista la continuidad de la campaña hasta junio de este ejercicio gracias al apoyo de Menorca Preservation y Beyond Plastic Med.

No hay duda de que la concienciación ambiental presenta retos a la hora de encontrar maneras de introducir nuevos hábitos que repercutan en una mejora del entorno. «Esta campaña es una oportunidad para cambiar la aproximación tradicional de la educación ambiental a un formato más dinámico y con las nuevas tecnologías como aliadas», asegura Marta Pérez, coordinadora de Aliança Menorca Sense Plàstic.

La Alianza Plastic Free Menorca es una plataforma impulsada por Menorca Preservation y formada por diversas entidades de Menorca con una trayectoria importante en la protección y preservación del entorno: Menorca Preservation, GOB Menorca, OBSAM-IME, la Asociación Leader Isla de Menorca y 0 Plastic Menorca. Mediante la Alianza, desde 2020 las entidades suman fuerzas para trabajar por una Menorca libre de plásticos de un solo uso.

¿A qué esperas para subir tus fotos y sumarte al reto?

Más información:

https://www.plasticfreemenorca.org/ca/projectes/mou-te-pel-zero-plastic-a-menorca/102