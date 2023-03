La professora menorquina ja jubilada Magdalena Moll explicava des de la seva llarga experiència que tot el que està viu desperta la creativitat. Que els carrers i places dels nostres pobles estan plens de vida, i més amb aquesta primavera avançada, és un fet que educativament té molt per aprofitar. Alineats, segurament, amb aquesta idea, a Ferreries, el Consell Escolar, i en el marc de projectes com Ciutat educadora i Feim xerxa, ha tret a l’exterior, fora de les aules, el concurs de literatura Francesc d’Albranca i el de dibuix que serveix per il·lustrar el programa de les festes de Sant Bartomeu.

Està més que demostrat des de temps immemorials que l’aire lliure millora en l’aprenentatge la capacitat de concentració i fomenta l’alegria, l’únic lloc des d’on es pot aprendre, segons l’expert en educació i neurociència Francisco Mora Teruel. És així com les escoles de Ferreries han fomentat aquesta setmana l’art d’escriure i de dibuixar.

El concurs literari Francesc d’Albranca, convocat per l’Ajuntament, i que ja ha arribat a la seva 42a edició, té una secció destinada a fillets de primària en els cursos de cinquè i sisè. Són aquests els que van sortir a fer l’activitat d’escriptura, des de la carpa instal·lada a la Plaça Espanya, desplegant la seva creativitat al costat de tots els alumnes que estudien els mateixos cursos, bé al Ceip Santa Àgueda o al CC Sant Francesc d’Assís. Damià Rotger és cap d’estudis del Sant Francesc, i explica com poder estar en contacte d’aquesta manera amb els altres fillets del poble propicia també una alegria suplementària per portar a terme una activitat didàctica com aquesta. I els mateixos fillets, després, preguntats per l’experiència, ho reafirmaven.

Escriure entre les quatre parets de l’aula promovia que aquest concurs literari perdés il·lusió any rere any. La proposta de treure’l al carrer va sortir el curs passat i ha aconseguit fomentar una participació molt més entusiasta. L’escriptura és una matèria obligatòria, i no ho és perquè sí, constaten els professors, fent valer la importància que té assolir aquesta competència, tot i la dificultat que suposa en l’era digital, competint amb telèfons mòbils i videojocs.

Asseguts, full en blanc a la plaça Espanya per a inspirar-se per als seus relats escrits

Dilluns passat, asseguts a la plaça, aquests alumnes es van trobar amb el repte del paper en blanc, comptant, però, amb l’ajut d’imatges i frases inspiradores, que a més de convidar a fer aquesta tasca, contribuïen a la literatura. Els alumnes participants al concurs Francesc d’Albranca podien triar començar el seu relat a partir de línies del clàssic «Contes per telèfon», «Els Culdolla», «De les tristors en farem fum» o de «Moby Dick». I, fins i tot, un trosset del text de l’estudiant Rosa Morlà, guanyadora de l’edició de 2014, servia per encetar el relat. Escriptura, després, totalment lliure, sense grans límits d’extensió, i que va donar per aquest concurs un resultat variat d’històries i de finals; tants, com participants.

En el concurs de dibuix, per altra banda, en la seva 36a edició, van ser tots els alumnes de primària, a més de cursos de secundària i amb participació també de l’IES Biel Martí, els que van sortir al carrer a fer aquesta activitat, ubicats, dimarts, en diferents punts del poble de Ferreries, i animats per persones que actuaven de dinamitzadores; antics professors dels centres o artistes de l’associació Art’s.

L’objectiu aquí era plasmar en el paper racons arquitectònics del poble, la seva vida al carrer i especialment l’ambient de Sant Bartomeu. La data d’agost, però, és llunyana, i molts van haver de refrescar la memòria amb els diàlegs entre els mateixos alumnes, que s’explicaven entre ells coses del protocol, explica Damià Rotger.

Una experiència molt positiva, segons tots els centres participants, amb aquesta forma d’incentivar la creació en un moment bastant difícil, tot sigui dit, amb tantes pantalles, en detriment de la concentració i del temps destinat a pensar, escriure o dibuixar.

