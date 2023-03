La primavera comença el pròxim dilluns a les 22 hores i 24 minuts, després d'un hivern que els experts en meteorologia qualifiquen de càlid. El que marca, però, l'inici de l'estació són unes temperatures especialment altes, que fan pronosticar en mans de l'Agència Estatal de Meteorologia un trimestre amb el termòmetre més amunt si ho comparam amb els valors registrats en el mateix període d'anys anteriors. S'esperen pels mesos d'abril a juny xifres per damunt de 18ºC, si bé aquesta és un temperatura, constaten, normal a la primavera. I ho serà també la tendència a l'alça fins a l'arribada de l'estiu.

Pel que fa a les precipitacions, durant aquest trimestre s’esperen valors mitjans, al voltant dels 79 litres per metre quadrat. I com és ben habitual en aquesta estació, època de transició, s'intercalaran situacions anticiclòniques, temps estable, amb el pas de fronts i borrasques. També entraria dins el que és normal la previsió de pluges de fang, i no es descarten fenòmens típics com rissagues. Una primavera on també tindrem dies de boira, segons els pronòstics, i cap a final d'aquest trimestre, alguna onada de calor.

Temperatures de l’hivern a Menorca

Fent un repàs a les temperatures que hem tingut aquest hivern a Menorca, destaca la temperatura de la primera quinzena de març, amb el record de mínimes altes registrades as Mercadal. La mitjana d'aquest hivern que deixam a Menorca ha estat de 12,1ºC.

El mes més càlid, fins i tot, extremadament càlid, segons els experts va ser el mes de desembre, amb una temperatura mitjana de 14,6ºC. El gener va ser de 11,4ºC, mentre que el mes de febrer es considera el més fred, amb una mitjana de 10,4ºC i temperatures mínimes que van arribar a -0.4ºC.

Com a curiositat, destaca l'estació de Son Quim, a Ciutadella, on la temperatura mitjana del mes de desembre va ser de 14,8ºC, la més alta d'ençà que hi ha registre aquí, fa 33 anys.

Els dies més freds d'aquest hivern a l'Illa han estat el 21 de gener i l'11 de febrer. I destaca la mínima de -1ºC a Cala Galdana, la més baixa del trimestre que deixam. Destaca, en tot cas, el vent durant la tardor, amb 32 dies de vent fort. O les onades de fins a 4,9 metres d’alçada que va deixar la borrasca Juliette el mes de febrer.

La primavera que encetam es prolongarà fins dimecres 21 de juny a les 16 hores i 58 minuts.