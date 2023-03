La Casa Gastronòmica de Ferreries ha celebrat un any de vida. Constituïda com entitat social, té seu a la plaça Jaume II número 5, curiosament, al local de l’antic restaurant Can Maseo, un dels primers, a començaments del segle passat. Neix a partir d’un projecte de persones vinculades amb l’àmbit gastronòmic, que sense ànim de lucre, fan una aposta clara pel producte local i per donar força a tot el que té a veure amb la gastronomia insular i la vida del poble. Recuperant, també, antics costums i receptes culinàries; donant força al paper de l’alimentació o nutrició i a altres entitats relacionades amb projectes socials, com l’Associació de Celíacs de Menorca.

El seu model s’inspira en els «txokos» del país basc, petites societats gastronòmiques. Però van més enllà, donant la mà a la col·laboració a tot el que té a veure amb el municipi, com la participació o cessió gratuïta del local per a diferents activitats. Per posar un exemple, a la IV Fira del Pa i Companatge, que es celebra a Ferreries el pròxim cap de setmana dels dies 25 i 26 de març, intervendran amb un showcooking de creps amb embotits fets a Ferreries. I amb un taller familiar del producte estrella aquí, el pa, destinat als més petits.

Un any després de la seva fundació, aquesta casa gastronòmica reuneix com a socis a 31 famílies de Ferreries, que paguen una quota anual, bona part de la qual serveix per pagar el lloguer del local, i que tenen preferència en tots els actes que organitza l’entitat. Com el de tasts de vins, que dona prioritat a les produccions fetes a Menorca, com Binitord o Xoriguer, que ja han passat pel local. Si bé no es tanquen a conèixer altres propostes, com la que els va oferir aquest mateix dijous les bodegues Marqués de Vizhoja, amb bons «pinxos» acompanyats dels seus blancs.

La junta directiva de la Casa Gastronòmica de Ferreries està presidida per Joan Pons Gomila, conegut amb el nom familiar de Seler, ferrerienc de 40 anys. Ell va estudiar cuina, tot i que no es dedica ara professionalment a aquest món. La conformen nou persones en total, representant a aquestes famílies del poble, amb gent de tota procedència, explica; «joves o més grans i de tota ideologia». «Aquí, no feim diferències», emfatitza, per explicar també que tots els membres de les unitats familiars estan registrats i poden participar també de forma individual a les activitats que proposen.

Joan Pons Gomila, president de la Casa Gastronòmica

El president de l’entitat explica que va costar un poc, sobretot als inicis, quan van arrencar, fer entendre aquest concepte d’entitat social gastronòmica. Si bé amb aquests mesos ja ha ben calat. Hi ha darrere una feina molt implicada dels representants, que obren el local, amb llicència de bar, en festes com Sant Bartomeu. Un espai que també cedeixen a altres entitats, amb les seves trobades, com la mostra de bolets del Cercle Micològic, amb una part important dedicada a la gastronomia. I també són conegudes les seves aportacions fent paelles populars.

La gran aposta de la Casa Gastronòmica de Ferreries és el producte i la cuina local, recuperant tradicions com la de fer neules, o productes genuïnament ferreriencs, com els mocadorets de peix o de carn, amb una pasta similar a la dels rubiols però ben característica del poble. També tenen previst fer un taller de cocs, un altre producte d’aquí, en una elaboració que dur com ingredient carn d’aus com cega o tord.

Però si hi ha una cosa destacada és la cessió de la seva seu a altres entitats, com l’Associació de Parkinson de Menorca, amb qui van organitzar una trobada en el seu local. Accions que ja han tingut retorn del poble. La prova està en la festa del primer aniversari d’aquesta entitat el cap de setmana passat, amb una resposta extraordinària. Uns 300 tiquets venuts pel dinar i ple de públic a les actuacions, com les musicals, que es van organitzar al carrer, al costat del local, i al voltant d’aquesta celebració. Tots els beneficis es reinverteixen en la societat, al capital social, explica Joan Pons, i tothom participa d’una forma desinteressada. Es fa, diu, «amb molt de gust», mai millor dit. Passar-ho bé, crear dinàmiques o sinergies gastronòmiques dins el poble i donar veu a altres entitats podria ser el resum de la seva activitat.

