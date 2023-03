Alaior va tornar a ser diumenge l’epicentre de les creacions de la nova moda balear des de la Sala de Cultura Sant Diego, amb la presentació de les propostes dels joves dissenyadors illencs seleccionats dins el concurs nacional que organitza l’associació Ande aquí per segon any consecutiu. Amb un nombrós públic de 250 persones i un jurat conformat per grans noms com Fely Campo o els dissenyadors mallorquins Pablo Erroz i Carlos Delgado, a més de representants de les firmes menorquines Pons Quintana, Talleres Mascaró Florit i Escola d’Art de Menorca, hi van participar 10 joves creadors. I va ser la proposta de la mallorquina Carla Corbett Mafé la guanyadora. Significa que el juliol ella representarà a Balears al Certamen Nacional de Jóvenes Diseñadores de Moda, que es farà al Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Tot i que l’organització no va desvetllar, per tal de no condicionar el jurat, quins eren els representants de Menorca, els 10 noms de la moda jove balear seleccionats són Aina Celia Borges, Alejandra Blanes, Aixa Jouxaine, Angelina Zvekova, Carme Pastor, Clara Gorau, Elena Martínez, José Antonio Vich i Marta Clar Alberti, a més de la guanyadora. Carla Corbett serà qui presentarà el juliol els seus dissenys al concurs espanyol, que es farà al Círculo de Bellas Artes de Madrid | Antxon Castresana Triats entre 37 candidats inicials, van haver de vestir per aquesta passarel·la d’Alaior a sis models de dalt a baix amb la seva proposta, de la qual es valorava la innovació, el material o varietat de teixits i la possibilitat industrial o de comercialització posterior. Ho van fer en sis siluetes ‘look total’, tal com ho anomena l’entitat organitzadora, on també s’ha d’explicar una història al voltant del disseny. Carla Corbett, la guanyadora, va presentar un original tema inspirat en una flor que era la preferida de la seva àvia, segons va contar. Altres eren els que es basaven en la natura, la llibertat o la força femenina. Deu històries molt ben narrades, amb tot el seu desenvolupament en el disseny, i que lluïen models professionals. Fins a 17 expertes de les passarel·les van venir a Menorca per fer desfilar les propostes dels joves creadors balears. Una altra de les coses interessants del concurs va ser que va comptar amb l’ajut dels alumnes de l’Escola d’Art de Menorca, que van fer d’assistents d’aquestes promeses de la moda, en el backstage, donant el suport entre bastidors. Amb la possibilitat així de tocar de prop com és aquest món professional, amb contacte també amb el portafoli o dossier, que els ajuda després a ells a l’hora de presentar els seus treballs, tal com explica Javier Delgado, el director del centre. Els alumnes que van col·laborar, però, venien dels estudis de batxillerat artístic, bijuteria i disseny gràfic, ja que Menorca no té una escola de disseny de moda. És una de les coses que va lamentar la presidenta d’Ande, l’associació que és organitzadora d’aquest certamen nacional, Laura Victoria Valencia, quan parlava de l’alt nivell de les propostes presentades pels joves dissenyadors balears. I de l’encert que significa dur a Alaior aquesta trobada. Com a un dels membres del jurat, Santiago Pons-Quintana, en nom de Pons Quintana, reafirmava la qualitat. I de la mateixa manera, es referia a l’oportunitat que significa dur aquest àmbit professional a la ciutat. O al valor que té poder donar veu a les propostes dels joves creadors. La gala va comptar amb la participació d’un equip de 40 persones desplaçades a Menorca. A més de grans dissenyadors i estilistes, amb Fely Campo com a padrina, qui va presentar una mostra de la seva col·lecció duita a la ‘Mercedes Fashion Week’, hi havia Lucía Casany, de «La Voz Kids», amenitzant aquesta festa del talent jove de la moda balear.