La Direcció General de Política Lingüística ha presentat el primer Festival de Manga i Anime (FeMA) en català, una iniciativa per fomentar l'ús de la llengua catalana a través d'aquestes expressions de la cultura japonesa. Es tracta del primer festival d'aquest tipus que s'organitza a tot l'àmbit balear íntegrament en català.

El festival tindrà lloc a cada illa en diferents dates, i a Menorca es celebrarà a Ciutadella el dissabte 8 d'abril i el dissabte 15 d'abril al Moix Negre Cinemes.

El dissabte 8 d'abril, el festival ofereix una gran varietat d'activitats, com una zona de fira de còmics manga de totes les editorials que publiquen en català, il·lustracions, samarretes, figures i moltes coses més. També hi haurà una zona d'exposició de joves talents de manga i anime.

A les 11 hores, es realitzarà un taller d'introducció al còmic i d'il·lustració manga amb Paula Arànega i Itziar Valverde. A les 17 hores, hi haurà un col·loqui amb els actors de doblatge Masumi Mutsuda i Nerea Alfonso. A les 18 hores, es projectarà la pel·lícula Evangelion: 3.0 + 1.01 Thrice Upon a Time.

El dissabte 15 d'abril, a les 18 hores, es projectarà la pel·lícula Blue Thermal.

Aquest festival, en col·laboració amb VadCultura, ajuntaments, Consells , editorials i associacions culturals i biblioteques, vol fomentar la cultura japonesa i el català entre el públic més jove i és el primer festival d'aquest tipus que s'organitza a tot l'àmbit balear íntegrament en català.

L'entrada anticipada per a cada dia és de 3 euros i hi haurà un concurs de disfresses on es podrà guanyar un lot de còmics i entrades de cinema.