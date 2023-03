La nova Junta de Caixers de les festes de Maó per al bienni 2023-24 es va reunir aquest dimecres amb antics membres d’aquest òrgan, el que va servir per donar a conèixer els nous integrants. Després de dues votacions sense suficient participació per validar l’única candidatura presentada, aquesta ha estat proclamada pel batlle.

Josep Callejas és el caixer casat, Joan Tutzó el caixer capellà, Salvador Batalla el caixer pagès, José Naharro i Lídia Naharro faran de caixers fadrins, José Luis Callejas i José Pons vocals, Maria Carrasco caixera batllesa a Sant Climent i Manel Linares a Llucmaçanes. La junta del bienni 2023-24 Maó Joan Tutzó Sans, caixer capellà

Josep Callejas Jordà, caixer casat

Salvador Batalla Sintes, caixer pagès

José Naharro Olives, caixer fadrí de l’any 2023

Lídia Naharro Olives, caixera fadrina de l’any 2024

José Luís Callejas Marquès, caixer vocal

José Pons Sansaloni, caixer vocal

Sra. Maria Carrasco Carreras (titular) i Sra. Ainoa Llambias Marimón (suplent), caixera que representa el batle a Sant Climent

Manel Linares Ortiz (titular) i Sra. Esther Parpal Rodríguez (suplent), caixer/a que representa el batle a Llucmaçanes

Víctor Pons Arnau, fabioler

José Antonio Naharro Román (1) i Sr. José Gayón Mercadal (2), caixers

